Derek Chauvin sitter på isolat 23 timer i døgnet

Derek Chauvin ble sist sett iført håndjern, geleidet ut av rettssalen hvor han har tilbragt de siste tre ukene. Nå sitter han i isolasjon 23 timer i døgnet i Minnesotas eneste høysikkerhetsfengsel, skriver New York Times.

45 år gamle Chauvin var under rettssaken løslatt mot kausjon, men etter at juryen la frem sin kjennelse tirsdag, beordret dommeren ham i varetekt. Her sitter han isolert av hensyn til sin egen sikkerhet, sier Sarah Fitzgerald, talsperson for fengselet i delstaten.

Domsavsigelsen i saken skjer først om åtte uker, og frem til det vil Chauvin sitte store deler av døgnet alene på cella. Han får lov til å trene en time om dagen, men selv da vil han holdes unna de andre innsatte og være under påsyn av fengselsvakter.

Mens fengselsansatte sier Chauvin sitter i isolasjon for sin egen sikkerhet, blir innsatte vanligvis sendt til den aktuelle avdelingen som straff. I alt sitter 41 innsatte isolert i fengselet, drøyt ti prosent av alle de innsatte.

Dommen skal etter planen bli avsagt 16. juni, og Chauvin risikerer lang tid bak murene. Mens drap har en maksimal strafferamme på 40 år i Minnesota, er veiledende soning på tolv og et halvt år. Aktoratet har derimot bedt dommer Peter Cahill om å gi en langt strengere straff.