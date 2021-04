Uavgjort for Reiten og Chelsea i seriefinale – går mot tittelen

Seriefinalen var framskutt fra kommende helg fordi Chelsea da er opptatt med bortekamp mot Bayern München i mesterligaens semifinale. Chelsea tok ledelsen to ganger, men måtte kjempe for å forsvare det ene poenget mot slutten.

I det 79. minutt leverte keeper Ann-Katrin Berger en fantastisk refleksredning da Lauren Hemp nikket fra kort hold på et hjørnespark. Hun slo ballen i krysset og ut. Med City-seier ville laget overtatt serieledelsen.

Chelsea beholder i stedet to poengs ledelse med to serierunder igjen, og avgir neppe poeng i de gjenstående kampene, borte mot Tottenham og hjemme mot Reading.

Vekslet på å score

Sam Kerr nikket Chelsea i ledelse på et hjørnespark i det 25. minutt. Alex Greenwood hadde tidligere reddet et hodestøt fra Kerr på streken. Hun sto ved stolpen igjen, men denne gang gikk ballen inn via låret hennes.

Hjemmelaget utlignet fire minutter senere da Hemps fine innlegg fant Chloe Kelly inne i målgården, men Chelsea var i ledelse igjen i det 34. minutt. Kerr vendte bort Greenwood og var alene med keeper Ellie Roebuck, som felte henne. Pernille Harder trillet straffesparket midt i mål.

Chelsea beholdt den ledelsen helt til det 74. minutt, da to forsvarsbrølere banet vei for 2-2. Fran Kirby prøvde å drible seg ut av forsvar inntil hun spilte ballen umotivert bakover rett til Kelly. På hennes innlegg misset stopper Millie Bright med klareringen, og Hemp hogg til.

City fikk blod på tann, og Berger måtte i aksjon flere ganger enn på Hemp-headingen.

Nær Reiten-mål

Chelsea kom også til sjanser, og blant annet skjøt Reiten rett utenfor lengste stolpe. Men det endte 2-2, og det var mer enn en halv seier for gjestene fra London.

Chelsea fortsetter å jage fire titler denne sesongen. Laget har allerede vunnet ligacupen, en seier som ble kostbar da forsvarsklippen Maren Mjelde pådro seg skaden som setter henne utenfor resten av sesongen.

Chelsea spiller som nevnt borte mot Bayern München søndag i første semifinale i mesterligaen, og laget er også klar for åttedelsfinale i FA-cupen.

