Haaland reddet av kapteinen etter ny straffebom

Erling Braut Haaland (20) gikk utrolig nok målløs av banen i viktig seier for Borussia Dortmund.

Dortmund-Union Berlin 2-0

Se straffebommen og 1-0-målet i Sportsnyhetene øverst.

Etter å ha satt en effektiv stopper for måltørken sist med to mål og straffescoring, var det tilbake til gamle synder onsdag kveld for Erling Braut Haaland.

20-åringen fant ikke nettmaskene tross flere gigantiske sjanser og bommet i tillegg på straffe hjemme mot Union Berlin.

Reus scoret på Haaland-retur

Men det ble likevel seier for Dortmund. Straffereturen falt i føttene på jærbuen som fikk avsluttet på nytt. Nok en gang var målvakt Andreas Luthe i veien, men kaptein Marco Reus var våkent fremme og snublet inn 1-0 i første omgang.

Like før slutt kunne venstreback Raphaël Guerreiro roe frynsete Dortmund-nerver da han satte inn 2-0. Haaland var i høyeste grad med i oppbygningen av angrepet og var tredjesist på scoringen.

Dette var Erling Braut Haalands andre straffemiss på fire forsøk for Dortmund. Haaland ble tidligere sett på som sikkerheten selv fra straffemerket, men bommet for første gang som proff i januar mot Augsburg. Mot Sevilla i Champions League i mars bommet han også, men fikk ny sjanse etter regelbrudd og scoret.

Med seieren lever fortsatt håpet om Champions League-spill neste sesong for Dortmund, som ligger på 5. plass. De har imidlertid fortsatt henholdsvis fire og fem poeng opp til Eintracht Frankfurt og Wolfsburg på plassene foran – og kun fire kamper å ta dem igjen på.

Lørdag skal Dortmund spille borte mot Wolfsburg i det som må kunne kalles en sekspoengskamp.

Irritert Haaland etter sjansesløseri

Haaland hadde flere gigantiske muligheter til å score i løpet av kampen og var tydelig svært forbannet på seg selv i sluttminuttene.

Den feiteste sjansen av dem alle kom ti minutter før pause. Målmaskinen fikk ballen i svært god posisjon inne i Unions målgård, men tuppet ballen rett i keeper fra kloss hold.

Kvarteret før slutt ble unggutten spilt gjennom og brente til på halvvolley fra skrått hold, men ballen strøk over Unions tverrligger.

Og på tampen fikk Haaland to store sjanser alene med Luthe, men ved første anledning reddet målvakten med en flott parade. På det andre forsøket rundet Haaland keeperen, men vinkelen ble spiss og avslutningen endte i nettveggen.

Tross syv registrerte avslutninger onsdag blir Erling Braut Haaland stående på 51 mål i alle turneringer i Dortmund-trøyen.



Det spiller imidlertid ingen rolle for Dortmund som vant fortjent 2-0 over Union Berlin. Julian Ryerson var ubenyttet reserve for hovedstadslaget.