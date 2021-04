Medier: Brudd for superstjernen

Det melder flere amerikanske medier, blant annet E! News.

Efron har datet den australske modellen Vanessa Valladares (25) siden i fjor sommer, og nå skal det altså være slutt for paret.

Ryktene om bruddet har svirret de siste ukene for «High School Musical»-stjernen. Nylig kunne den australske radiopersonligheten, Kyle Sandilands, fortelle han hadde snakket med Efron, som bekreftet bruddet.

– Jeg kan også bekrefte det etter å ha snakket med ham i går, sa Kyle under radioprogrammet «The Kyle og Jackie O Show».

– Det er ganske ferskt, men ikke så ferskt som i går. Men de har gått sine separate veier, fortsetter radioprofilen.

Ifølge Sandilands skal det ikke være noe dramatikk bak bruddet.



Efron og Valladares skal ha møttes på en kafé i Australia, hvor sistnevnte jobbet, og har siden den gang blitt fotografert sammen ved flere anledninger.

Selv om paret har holdt en realtiv lav profil fra pressen, er det flere kilder som har fortalt at de har vært «lykkelig forelsket».

«Han er veldig glad for å være sammen med Vanessa og for å bo i Australia, det har forandret livet hans til det bedre» fortalte en kilde til E! News i april.

Ifølge kilden skal Valladares ha sluttet i jobben for å reise rundt med Efron, slik at de kunne tilbringe mer tid sammen.

33-åringen er for tiden i gang med å spille inn en ny sesong av Neflix-serien «Down to Earth with Zack Efron». Efron blir også å se i nyinnspilling av klassikeren «Three men and a baby» fra 1987, som kommer på Disney+.