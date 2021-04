Høyre avlyser rusreformen: – Uaktuelt å forhandle om avkriminalisering

Høyre avviser blankt å forhandle med Arbeiderpartiet om en delvis avkriminalisering av narkotika kun for de Ap omtaler som tunge rusavhengige. Nå håper Ap på flertall med Frp og Sp.

– Det er uaktuelt for Høyre å forhandle om andre former for avkriminalisering enn den som vi har foreslått i lovproposisjonen, sier Høyres helsepolitiske talsperson Sveinung Stensland til TV 2.

Partiet avholdt onsdag ettermiddag gruppemøte der de diskuterte om partiet skulle si ja til å gå i forhandlinger med Arbeiderpartiet for en avgrensert avkriminalisering av brukerdoser med narkotika for tungt rusavhengige.

– Et lovbrudd må straffes likt, uavhengig av hvem du er, hvor du kommer fra eller hvilken tilstand du er i. At loven skal være lik for alle er et prinsipp Høyre ikke kan forhandle om, sier Stensland.



– Samtidig er det viktig å si at det er mange sider ved regjeringens forslag, som kommunens og politiets rolle og helsehjelp vi håper og tror vi kan danne flertall for med andre partier, sier han.



Ap og Støre sa nei

Det var i helgen at Arbeiderpartiets landsmøte avviste regjeringens forslag til rusreform, hvor oppbevaring av mindre brukerdoser med narkotika skulle gjøres straffritt for alle.

Partileder Jonas Gahr Støre sa til sitt eget landsmøte at han også personlig er motstander av en generell avkriminalisering.

Istedenfor vedtok partiet at de ønsker å gjøre slik oppbevaring straffritt, men kun for personer som Ap omtaler som «tunge rusavhengige».

På en pressekonferanse lørdag sa partileder Jonas Gahr Støre at en mulighet for praktisk å gjennomføre dette var ved å gi fastleger mulighet til å utskrive helseattester for personer med alvorlige og langvarige rusproblemer.

Ap tror på flertall for halv reform

Også Arbeiderpartiets stortingsgruppe behandlet spørsmålet om regjeringens rusreform på et gruppemøte onsdag.

Helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol erkjenner at de nå ikke får vedtatt noen lovendringer i denne stortingsperioden, som avslutter saksarbeidet i juni.

FRITT FOR DE TUNGE: Helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol i Arbeiderpartiet. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Landsmøtet vårt har avvist generell avkriminalisering for alle brukere, og vi kommer til å stemme mot regjeringens forslag. Vi får ikke vedtatt en lovendring før sommeren, men Stortingets vilje kommer klart frem hvis det blir flertall for vårt alternative forslag, sier Kjerkol, og utdyper:

– Vi kommer til å fremme et forslag om endringer i lovverket som sikrer avkriminalisering for tunge rusavhengige, slik at denne gruppen møtes med helsehjelp istedenfor straffereaksjoner, sier Kjerkol.

Hun tror forslaget kan få flertall med Senterpartiet og Frps støtte.

– Sp har fremmet et forslag i samme retning, og Frp har signalisert det samme. Så det håper jeg.