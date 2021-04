United-eieren med åpent brev: – Vi tok feil

Manchester United-deleier Joel Glazer har skrevet et åpent brev til Manchester United-fansen i kjølvannet av Superliga-kollapsen.

Der ber han om unnskyldning til fansen, og hevder han innser at utbryterligaen var et feilsteg.

– Dere gjorde motstanden mot Den europeiske superligaen veldig tydelig, og vi har lyttet. Vi tok feil, og vi ønsker å vise at vi kan gjøre det godt, skriver Glazer.

– Selv om sårene er ferske og jeg forstår at det vil ta tid for at arrene skal leges, er jeg personlig forpliktet til å gjenoppbygge tilliten til fansen vår og lære av budskapet dere leverte med en slik overbevisning, fortsetter han.

Etter å ha blitt annonsert søndag, krasjlandet Superligaen natt til onsdag. Da det ble kjent at alle de seks engelske deltakerlagene trakk seg, var det ingen vei tilbake.

De tolv klubbene som i utgangspunktet signerte en avtale var Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Tottenham, FC Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Inter, Milan og Juventus.

Her er Joel Glazers brev:

Til alle Manchester United-supportere,

I løpet av de siste dagene har vi vært vitne til den store lidenskapen fotballen genererer, og den dype lojaliteten våre fans har til denne klubben.

Dere gjorde motstanden mot Den europeiske superligaen veldig tydelig, og vi har lyttet. Vi tok feil, og vi ønsker å vise at vi kan gjøre det godt.

Selv om sårene er ferske og jeg forstår at det vil ta tid for at arrene skal leges, er jeg personlig forpliktet til å gjenoppbygge tilliten til fansen vår og lære av budskapet dere leverte med en slik overbevisning.

Vi fortsetter å mene at Europeisk fotball må bli mer bærekraftig gjennom hele pyramiden på lang sikt. Imidlertid aksepterer vi fullstendig at Superligaen ikke var den rette måten å gjøre det på.

I et forsøk på å skape et mer stabilt grunnlag for spillet, klarte vi ikke å vise nok respekt for dets sterke tradisjoner - opprykk, nedrykk, pyramiden - og for det beklager vi.

Dette er verdens største fotballklubb, og vi beklager uforbeholdent for uroen vi har forårsaket de siste dagene.

Det er viktig for oss å rette det.

Manchester United har en rik arv, og vi anerkjenner vårt ansvar for å leve opp til klubbens store tradisjoner og verdier.

Pandemien har gitt så mange unike utfordringer, og vi er stolte av måten Manchester United og fansen fra Manchester og verden rundt har reagert på det enorme presset gjennom denne perioden.

Vi innser også at vi må bli bedre til å kommunisere med dere, fansen vår, fordi dere vil alltid være hjertet i klubben.

I bakgrunnen kan du være sikker på at vi vil ta de nødvendige skrittene for å gjenoppbygge forholdet til andre interessenter i spillet, med sikte på å samarbeide om løsninger på de langsiktige utfordringene fotballpyramiden står overfor.

Akkurat nå er vår prioritet å fortsette å støtte alle lagene våre når de satser på en sterkest mulig avslutning på sesongen.

Til slutt vil jeg anerkjenne at det er deres støtte som gjør denne klubben så stor, og vi takker deg for det.

Med beste ønsker,

Joel Glazer.