Behandlingen endret livet til Marte og flere andre nordmenn - nå avvikles det

Mange nordmenn sliter med irritabel tarm. Da Marte fikk overført avføring som en del av et behandlingsforsøk, ble hun helt frisk. Nå kuttes støtten til forskningsprosjektet, tross gode resultater.

Omkring 15 prosent av alle nordmenn sliter med irritabel tarm, og rammes av såkalt IBS (irritabel tarmsyndrom). Likevel finnes det ingen godkjent behandling for tarmproblemer i Norge.

Det finnes derimot forskning som ser på en mulig behandling å ta i bruk. Marte Rykkje Halstensen fikk et nytt liv da hun deltok i forskningsprosjektet ved Stord Sykehus i 2019.

Det samme prosjektet har gitt flere nordmenn en lettere livssituasjon, men nå står det i fare for å avvikles i mangel på økonomisk støtte.

Gikk ikke på do på 20 dager

Halstensen har vært syk med en svak mage fra hun var liten. Hun har levd et liv med oppblåst mage på avføringsmidler, og vært sykehusinnlagt med blødninger fra tarmen flere ganger.

– Jeg hadde typisk feriemage, stressmage og hyppige forstoppelser. Stadig kunne det gå 20-21 dager før jeg fikk gått på do på normalt sett, sier Halstensen til TV 2.

Smertene førte til en sykdomsfølelse med leddplager, muskelsmerter og generell slapphet. Det påvirket Halstensen i så stor grad at hun måtte velge mellom å fungere på jobb eller på hjemmebane, da energien ikke strakk til begge steder.

Det viser seg at nærmere én million nordmenn lider av den samme sykdommen, noen i større grad enn andre.

Forskningsprosjekt ble redningen

Dette førte til at en gruppe forskere fra Helse Fonna, Haukeland Universitetssykehus og Universitetet i Bergen startet opp et forskningsprosjekt på behandlingsmetoder for irritabel tarm.

REDUSERT LIVSKVALITET: Irritabel tarm rammer nesten 1 million nordmenn. Halstensen fikk betydelig bedre livskvalitet av en spesiell behandling. Foto: Privat

Prosjektet ble redningen for Halstensen. Hun fikk tilbud om å delta og dermed motta en behandling som kalles fekal transplantasjon.

Fekal transplantasjon fungerer slik at avføring fra en frisk donor blir ført ned i tynntarmen på pasientene via en slange.

–Det tok kanskje ti minutter og etter 5-6 dager følte jeg meg helt frisk, sier Halstensen til TV 2.

Når TV 2 snakker med henne er det tre år siden behandlingen ble gjennomført, og hun føler seg fortsatt frisk.

– Resultatene er nesten for gode til å være sanne. Det er fantastisk, sier Trygve Hausken. Han deltar i forskningsprosjektet som professor ved UiB.

Ifølge Hausken viste resultatene etter det første året med behandling at 80-90 prosent av deltakerne opplevde en positiv effekt.

Over 350 pasienter fra hele landet har deltatt i studien. Nå er det snart klart for å publisere tre-årsresultatet, og Hausken sier at det ser lovende ut.

Henger i en tynn tråd

Men, de gode resultatene kan være til ingen nytte når Helse Vest nå har bestemt seg for å kutte støtten til forskningen.

Marte Halstensen er en av 50 prosent som har blitt helt friske etter behandling, til tross for det er hun svært opprørt over at andre kanskje ikke får samme mulighet.

– Jeg har fått så mange henvendelser fra folk med samme problem som virkelig trenger dette, sier hun.

–Mageproblemer er enda tabubelagt og kan stå i veien for relasjoner, studier og jobb, legger hun til.

IBS er arvelig og Halstensen har selv en veldig syk søster som skulle inn til behandling denne våren, før hun plutselig fikk en kontrabeskjed om at de ikke lenger kunne ta i mot nye pasienter.

– Nå gjør jeg dette for henne, sier Halstensen.

Sendte spørsmål til helseministeren

Prosjektet var ett av 276 som søkte om midler av Helse Vest for 2021. Av disse ble 54 tildelt forskningsmidler.

– Kvaliteten på søknadene er høy, og konkurransen om midlene er hard i følge komiteleder, formidler kommunikasjonsavdelingen ved Helse Vest til TV 2 i en e-post.

Nå har FrPs Stortingsrepresentant Helge André Njåstad sendt et spørsmål til helseministeren i håp om å redde prosjektet.

ENGASJERT: Helge Andre Njåstad (FrP) har engasjert seg i saken og sendt et formelt spørsmål til helseministeren om muligheter for støtte. Foto: Terje Pedersen

- Prosjektet har gode resultat å vise til, da fremstår det merkelig å fase det ut.

Njåstad sier at saken har skapt stort engasjement.

- Jeg har sjelden fått så mange positive tilbakemeldinger i innboksen etter et spørsmål. Det gir meg enda mer tro på at FrP har folk med oss i at dette er en sak helseministeren må skjære gjennom å løse.

Høye samfunnsutgifter

– Jeg deler stortingsrepresentantens syn om at irritabel tarm er en alvorlig og smertefull lidelse som rammer en stor del av befolkningen. Pasienter med irritabel tarm kan ha svært redusert livskvalitet, svarer helseminister Bent Høie (H).

Han påpeker at samfunnsutgiftene er høye, da sykdommen kan føre til sykefravær og uførhet.

Videre skriver Høie at de vet at overføring av tarmflora fra en frisk donor til tarmen hos en syk mottaker, er en lovende metode. Men sier det er de regionale helseforetakenes oppgave å bestemme hvilke forskningsprosjekt de skal støtte, og ikke.

– Den regionale konkurransen om forskningsmidlene er hard, og den økonomiske rammen setter en begrensning for hvor mange forskningsprosjekter som kan finansieres, skriver Høie.