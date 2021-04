– Dette er begynnelsen på noe nytt

På slutten av 90-tallet patruljerte politimannen John Alan Reese gatene i de tøffe strøkene sør i Chicago. Han mener volden politiet bruker mot svarte i USA ikke har noe med dårlig utdanning å gjøre. Det er holdningene, og synet på svarte som mindre verdt, som utløser volden, ifølge Reese.

– Vi ser i dag at det blant noen politifolk er en slik oss mot dem-holdning. Altså at vi kjemper mot akkurat den gruppen i befolkningen. Det strider mot alt det jeg lærte som politimann. Du skal være der for å beskytte og hjelpe befolkningen, sier han.

Avfyrer i frykt

Reese traff en norsk kvinne i Chicago. De bosatte seg i Finnmark, før de flyttet til Drammen der de bor i dag. Som svart politimann i Chicago måtte han flere ganger trekke våpen, men han har aldri avfyrt skudd. Når han ser at det skjer, vet han noe om hvorfor.

– Redsel. Jeg tror mange er redde. Men hvis du er ute i gatene som politi og føler en slik redsel, spesielt for svarte amerikanere, bør du finne deg et annet yrke. Du skal ikke være så redd som politimann, at du glemmer verdien av et liv.

Mindreverdige mennesker

Han sier politiinstruksen for bruk av våpen i USA er klar nok. Våpen skal ikke brukes før den mistenkte bærer synlig våpen, og at det er sannsynlighet for at dette våpenet vil bli avfyrt.

– Men likevel praktiseres ikke dette?

– Dessverre er det noen i USA, også i politiet, som ikke setter svarte mennesker på samme nivå som hvite. De er ikke like mye verdt.

– Men derfra til å avfyre skudd mot dem..?

– Ja, nettopp derfor. Det er det som er grunnlaget for «Black lives matter-bevegelsen». Det er noen folk som ikke svartes liv har noe å si, rett og slett. Dessverre må vi ha en slik bevegelse. Dessverre.

TRENGER ENGASJEMENTET: Den tidligere Chicago-politimannen mener at BLM-bevegelsen trenger å fortsette. Foto: Simen Askjer / TV 2

Slavepatruljer

Reese mener at forklaringen på den inngrodde rasismen blant noen politifolk i USA har linjer langt tilbake i historien. Tilbake til det som var utgangspunktet for dannelsen av det amerikanske politiet.

–Det er ikke så mange som er klar over dette, men om vi går tilbake til opprinnelsen til politiet i USA, så var det vanlige frivillige som dannet såkalte slavepatruljer. De skulle finne slaver som hadde stukket av eller gjorde andre ting slaver ikke kunne gjøre.

– Men sitter dette i holdninger så lang tid etter..?

– Ja, dessverre sitter slike holdninger igjen hos enkelte politifolk.

Ny begynnelse

John Alan Reese er likevel optimist der han sitter i leiligheten i Drammen. Han tror kjennelsen, og etterhvert dommen mot Derek Chauvin, vil kunne endre det amerikanske samfunnet.

PROTECT AND SERVE: Reese mener flere amerikanske politifolk har glemt sitt eget motto. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Jeg ble overrasket. Jeg tenkte mye negativt på forhånd, at Chauvin bare skulle spasere ut og fortsette sin politikarriere. Men nå tror jeg dette er begynnelsen på nye nytt. I hvert fall starten på en ny måte å tenke politiarbeid på, og en ny måte å forholde seg til rasisme.