Reagerer på ny fordel for storklubbene: – Det er et snev av Super League over det

Superligaens fallitt blir ansett som en stor seier for fotballen og supporterne – og som et sviende nederlag for de styrtrike tolv toppklubbene som grunnla den.

Men Southampton-manager Ralph Hasenhüttl kommer med en advarsel til alle som tror at kampen om fotballens sjel nå er over.

– Det ble en veldig bra uke for fotballen til slutt. Det var fantastisk å se hvordan fansen, og alle andre som elsker fotball, slo tilbake.

– Det var kanskje den dårligste ideen jeg noen gang har hørt om. De undervurderte nok motstanden, og vi er alle lykkelige for at det første slaget er vunnet, men jeg tror ikke det er over ennå, sier østerrikeren før kampen mot Tottenham, en av grunnleggerne av den utskjelte utbryterligaen.

Minner om Superligaen

Og de mindre klubbene kan allerede ha tapt et annet viktig slag.

Superligaen er historie, men parallelt med at det mislykkede konseptet ble lansert og skrinlagt, ble UEFAs nye Mesterliga-format enstemmig vedtatt.

Den nye Mesterligaen vil nemlig også bidra til å skape større forskjeller mellom lagene som er innenfor og dem som står utenfor, mener TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Fra 2024-sesongen vil nemlig Champions League revolusjoneres og går over til en felles tabell for 36 lag hvor man møter ti forskjellige motstandere. Det betyr at turneringen utvides med fire lag og at antall garanterte kamper går fra seks til ti.

Slik blir nye Champions League: Alle resultater går inn i en fellestabell. Det er med andre ord ikke snakk om grupper med fire lag lenger.



Alle deltakere skal spille ti kamper i gruppespillet mot forskjellige motstandere (fem hjemme og fem borte).

De åtte beste lagene kvalifiserer seg for åttedelsfinale. Lagene mellom 9. plass og 24. plass vil spille playoff om de resterende åtte plassene, mens tolv lag vil være slått ut.

36 lag skal være med.

Det vil bli spilt kamper tirsdag, onsdag og torsdag i enkelte runder.

– Det nye formatet sørger for å holde i live drømmen om at ethvert lag i Europa kan komme til Champions League basert på sine resultater på banen, og vil samtidig muliggjøre langsiktig levedyktighet, velstand og vekst for alle i europeisk fotball, ikke bare et lite, selvutvalgt kartell, sier UEFA-president Aleksander Ceferin om endringene.

Men ikke alle er like overbevist om akkurat dét.

– Det er et snev av Super League over dette her, sier Thorstvedt.

Thorstvedt reagerer spesielt på at det blir enda flere kamper i en allerede fullstappet fotballkalender.

– Jeg har hele tiden syntes at dette var et dårlig forslag. Nå blir det garantert ti kamper på alle som er i Champions League. De presser inn flere kamper på ganske arrogant vis for å generere mer penger.

Og han får støtte fra flere hold.

Barcelona var selv en av pådriverne for Superligaen, og har ennå ikke offisielt meldt at de har trukket sin deltagelse. På onsdagens pressekonferanse valgte trener Ronald Koeman å rette skytset mot UEFA og det han mener er dobbeltmoral fra deres side.

– Trusselen om en Superliga finnes ikke lenger. Den har alltid ligget der tidligere, nesten som en atombombe. Raphael Honigstein

– Det er utrolig hvor mange kamper spillerne har måttet spille de siste årene i alle turneringer. Alle prater om Super League eller en ny Champions League eller en annen måte å spille kamper i Europa på.

– UEFA prater mye, men de gjør ingenting med det og lytter ikke til trenere og spillere om antallet kamper. Det viktigste for dem er penger.

Reagerer sterkt på én ny fordel for storklubbene

Og måten de fire ekstra lagene skal komme inn på, er også kontroversiell. Spesielt ett punkt får Thorstvedt til å reagere.

To av plassene skal nemlig gå til de to klubbene med høyest klubbkoeffisient som ikke har lyktes med å kvalifisere seg direkte til Mesterligaen, men til enten Europaligaen eller den nye Europa Conference League.

Slik vil de fire ekstra CL-plassene fordeles: Én plass vil gå til tredjeplassen i den femte høyest UEFA-rangerte ligaen (det er akkurat nå Ligue 1 i Frankrike)

Én plass vil gå til den hjemlig mesteren med høyest klubbkoeffisient* blant alle hjemlige mesterne som ikke automatisk er kvalifisert for Champions League

To plasser vil gå til de to klubbene med høyest klubbkoeffisient som ikke har kvalifisert seg direkte til Champions League, men til enten Europaligaen eller den nye Europa Conference League.



*Klubbkoeffisienten er basert på klubbens resultater de siste fem sesongene i Champions League og Europaligaen.



Kilde: uefa.com

I praksis betyr dette at skulle Aston Villa komme på en 5. plass i Premier League foran Manchester United på 6. plass, vil United kunne få plass i Champions League basert på tidligere resultater i Europa, mens Villa må nøye seg med en plass i Europaligaen.

Det er dette som får Thorstvedt til å dra linjer til Superliga-formatet hvor tolv klubber var garantert plass uansett resultatene på banen.

– Jeg er svært imot at historiske resultater skal spille en rolle. Dette er en uting. Men igjen ser man hvilken smal line UEFA nå balanserer på. Dette var et forsøk fra dem å komme toppklubbene i møte og stoppe dem fra å bryte ut.

– Om noe så tror jeg hele denne Superliga-farsen har fått folk til å innse hvor mye press UEFA er under fra de største klubbene. Dette nye formatet vil generere mer penger til dem som er innenfor, og gagner til syvende og sist mest de aller største klubbene. Likevel var det ikke godt nok for disse klubbene som ville ha mer.

Tror UEFA kan velge å endre reglene nå

Forfatter og journalist Raphael Honigstein mener UEFA nå bør bruke situasjonen til å gjøre endringer på det nye formatet.

– Det blir spennende å se om UEFA nå vil endre Champions League-reformen. For mange av endringene som ble presset gjennom, ble gjort for å imøtekomme noen av klubbene som dro.

– Jeg tror UEFA har et sterkt mandat, og en mulighet, til faktisk å gjøre flere endringer og ta bort en del av makten som de har gitt til de store lagene. Det vil bli interessant å følge med på de neste dagene, sier tyskeren til TV 2.

Honigstein mener det mislykkede Superliga-kuppet har endret maktbalansen i fotballverdenen.

– Det som har endret seg, er at trusselen om en Superliga ikke lenger er der. Den har alltid ligget der tidligere, nesten som en atombombe; UEFA har vært livredd for at noen en dag skulle trykke på den røde knappen.

– Nå har de gjort det og hele greien kollapset. De sterke reaksjonene fra fans, myndigheter, ligaene og forbundene gjør at det blir mye vanskeligere å true med noe lignende i fremtiden. Det er rett og slett ikke lenger et troverdig alternativ. Maktbalansen mellom UEFA og de store lagene har skiftet til UEFA på et vis vi ikke har sett på ti-femten år.

– Spørsmålet er hva de vil gjøre med denne nyvunne makten. Vil de bruke den eller vil de prøve å være forsonende?

The Athletic-journalist Sam Lee har ingen nevneverdig tro på at UEFA vil gjøre endringer.

– Champions League-reformene er blitt godtatt allerede. De er ikke noe bedre. Når man ser på kvaliteten fotballen vil ha, og hvor mye mening det gir, så kan man diskutere om UEFA-reformene er verre, sier Lee til TV 2.

SKEPTISK TIL UEFA: The Athletic-journalist Sam Lee. Foto: Lars Magnus Igland Røys/TV 2.

– Det at Superligaen ble kastet på dør er fantastisk, men at vi kanskje går tilbake til UEFAs plan, er ikke det. Uansett om vi foretrekker det som vi har nå, så er det et urettferdig system hvor pengene samles på toppen. Det at vi kjemper for å holde det slik, viser at noe er feil og at det trengs endring, men jeg er ikke sikker på om det kommer.

Superligaen ville vært en million ganger verre

Det var en massiv motstand fra omtrent alle hold da Superligaen ble lansert. Thorstvedt mener supporterne har god grunn til å feire resultatet, selv om UEFA også har sine svin på skogen.

– Alle har mobilisert i denne saken. Jeg tror fotballfans har en god følelse nå etter det som må kunne kalles en knusende seier mot overmakten. Nå vender kanskje folk oppmerksomheten mot det nye formatet. Det var designet for å unngå en Superliga-situasjon, men er langt fra perfekt.

– UEFA har kommet veldig, veldig styrket ut av dette. UEFA-president Ceferin satset alt. Han gikk «all in» og står igjen som den store vinneren.

Det mener også landslagssjef Ståle Solbakken.

– Det er godt gjort å få UEFA og FIFA til å se ut som Mor Teresa. For første gang i moderne verdenshistorie har UEFA og FIFA fått sympati. Og så kan de bruke det for hva det er verdt, for det trenger dem, sa Solbakken til TV 2 da Superliga-planene før ble kjent.

Honigstein er imidlertid ikke i tvil om at alternativet som ble skissert var mye verre.

– Det finnes ingen «good guys» her. Men jeg aksepterer ikke argumentet om at dette er to sider av samme mynt.

– Det er ingen tvil om at det vi ville fått med Superligaen, ville vært en million ganger verre enn situasjonen vi har nå.