Norge vurderer å låne ut AstraZeneca-vaksiner

Det islandske helsedepartementet skriver på sine nettsider at Island skal låne 16.000 AstraZeneca-vaksiner av Norge.

Ifølge den islandske regjeringen er dosene ventet å ankomme landet denne uken, og vil bli gitt til personer over 60 år.

– Det er klart at denne avtalen vil styrke Islands vaksinasjonsplan ytterligere, skriver de.

Full forvirring

Men dette var tilsynelatende helt nytt for helsedepartementet i Norge da TV 2 tok kontakt onsdag ettermiddag.

Her er vaksinen fremdeles på pause, og et ekspertutvalg skal gi sin endelige anbefaling til regjeringen om kort tid.

Helsedepartementet sa først til TV 2 onsdag ettermiddag at de foreløpig ikke er kjent med at Island skal få vaksiner av Norge.

– Regjeringen har satt ned et ekspertutvalg som blant annet skal vurdere konsekvensene av å bruke eller ikke bruke AstraZeneca og Janssen-vaksinene i vaksinasjonsprogrammet. Det er derfor fortsatt aktuelt å bruke AstraZeneca-dosene i Norge, skrev pressevakt i Helse- og omsorgsdepartementet i en e-post til TV 2.

Videre sa de at det ikke er aktuelt å gi fra seg vaksiner ennå, fordi det fortsatt kan hende Norge vil inkludere AstraZeneca-vaksinen i sitt vaksinasjonsprogram.

– Dette er noe vi vil ta stilling til dersom det blir konkludert med at Norge ikke skal ta opp igjen bruken av AstraZeneca-vaksinen.

Vurderer å låne ut

Men så klokken 18.30 får TV 2 svar fra statssekretær i Helsedepartementet, Saliba Andreas Korkunc på e-post.

Han skriver til TV 2 at de nå er i en prosess hvor de vurderer å låne ut vaksiner.

– Vi vurderer nå om vi skal låne ut Astra Zeneca-dosene som vi har på lager. Denne prosessen er ikke ferdig ennå, men vi forventer en snarlig avklarin, sier Korkunc.

Det er foreløpig uklart hva «låne» betyr i denne sammenhengen. Helsedepartementet og statssekretæren er ikke villige til å stille til intervju onsdag kveld.



TV 2 har kontaktet den islandske regjeringen, men de har ikke besvart våre henvendelser.

To vaksiner på vent

Norge har i dag flere titalls tusen doser av vaksinen fra Johnson & Johnson og AstraZeneca på lager.

Folkehelseinstituttet har anbefalt at Norge ikke tar AstraZeneca-vaksinen i bruk, fordi de mener risikoen forbundet med vaksinen er for stor. De mener det er større fare for å dø av vaksinen enn det er for å dø av Covid-19.

Det europeiske legemiddelverket kunngjorde tirsdag sin rapport om Johnson & Johnson-vaksinen, der de konkluderer med at det er en liten risiko for å få et sjeldent sykdomsforløp med blodpropp og lavt antall blodplater forbundet med vaksinen.

Dette er svært likt den risikoen man nå forbinder med vaksinen fra AstraZeneca.

Nå står altså mange vaksiner ubrukt i Norge, og flere land, deriblant Canada, ønsker å få dosene Norge ikke bruker.