– Gir meg friheten jeg er ute etter

Det er ikke bare hyttemarkedet som koker.

Forhandlerne av bobiler opplever stor pågang. Allerede i vinter ble det registrert rundt 70 prosent flere bobilsalg enn i fjor, og hos bobilkjeden Ferda er salget økt med over 80 prosent.

– Vi hadde stor fart i hele fjor sommer og til langt ut over høsten, og nå setter vi nye rekorder nesten hver dag, så 2021 har vært fantastisk, sier filialsjef Sjur Heglund i Ferda på Mysen.

Et varig hopp

Mye av årsaken til salgsboomen er koronarestriksjonene på utenlandsreiser, som gjør at de aller fleste må tilbringe feriene i Norge.

I DnB har de så langt i år hatt en fordobling i antallet søknader om bobilfinansiering.

SOM VARMT HVETEBRØD: DNB har hatt en fordobling av antall søknader om bobillån. Foto: Aage Aune / TV 2

– Det viser at nordmenn belager seg på norgesferie også i år, og det er spennende å se om bobiltrenden er kommet for å bli, sier Ingjerd Blekeli Spiten, som er DNBs konserndirektør for personmarkedet.

Hun tror bobilbruken har gjort et varig hopp.

– Det har jo skjedd en voldsom utvikling på bobiler, nå er det er jo små hus på veien, der du kan sette deg ned hvor som helst, og jeg tror mange fikk øynene opp for dette i fjor, sier Ingjerd Blekeli Spiten.

Mer aktiv fritid

Pensjonisten Tom Christiansen har nettopp kjøpt sin første bobil. Nå skal først Norge - og deretter Europa - erobres.

– Jeg har tidligere hatt en leilighet på fjellet, men der følte jeg at jeg måtte dra hele tiden, sier Christiansen.

– Bobilen gir meg den friheten jeg er ute etter. Da kan jeg dra med soverommet, og reise rundt der hvor jeg leser at det er fint.

FRIHET: Tom Christensen er svært fornøyd med den nye bobilen. Foto: Aage Aune / TV 2

Ferdas konsernsjef Leif Terje Hansen mener det har skjedd noe på bobilmarkedet.

– Vi øker antallet nye kunder ganske betydelig, og vi er overbevist om at dette har kommet for å bli. Vi tror at det er en trend i tiden at man ønsker å gjøre andre ting enn å sette seg på en pakkereise, der man drar og gjør det samme i fjorten dager.