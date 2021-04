En grå stasjonsvogn høres i utgangspunktet ikke veldig spennende ut. Det er litt som Jonas Gahr Støre i mørk dress...

En Nardogrå Audi RS 4 Avant, derimot! Da er vi over på Siv Jensen i leppestift-kjole. Dette er virkelig en bil som ikke er redd for å stikke seg ut.

Den ser rett og slett forbaska bra ut. Og enda bedre, den kjører vanvittig godt også!

Familieraceren Audi RS 4 ble først lansert tilbake i 2000. Nå er fjerde generasjon på veiene, og vi har endelig fått nøklene til facelift-utgaven som ble lansert i fjor.

I kjent stil handler RS 4 om brutale krefter, pakket inn i en praktisk og raff stasjonsvogn. I våre øyne har bilen aldri vært lekrere enn nå. Dessuten er det én ting som overrasker oss ekstra positivt med Audis toppmodell.

Sportseksos-anlegget koster 18.350 kroner og er verdt hver eneste krone.

Hvordan er den å kjøre?

Utover tøffe designelementer og et stramt understell, er juvelen under panseret selvsagt et av høydepunktene på enhver RS-modell.

Audi RS 4 Pluss: Design

Motor

Lyd Minus: Dyrt ekstrautstyr

Savner mer «råskap»

Tørst Pris fra: 1.084.000 kroner

Nå begynner det å bli en god stund siden det satt åtte sylindre her. Dagens RS 4 har i stedet en illsint 2,9 liters V6-motor, som tvangsfores med luft fra to turboer.

Og det skal ikke stå på kreftene. Motoren yter 450 hk og sterke 600 Nm, fra 1.900 omdreininger. Altså akkurat det samme som prefacelift-utgaven.

Quattro firehjulsdrift planter kreftene raskt til bakken, og 0-100 km/t er i mål på 4,1 sekund.

Audis 8-trinns Tiptronic automatkasse skal ha skryt for lynraske girskift. Å gi fullt pådrag med denne bilen, er ikke annet enn en fryd.

Aktiverer du launch control, skyter bilen fart og spinner på alle fire hjul – også på tørr asfalt.

Nyeste generasjon RS 4 kjører fantastisk. Setter du bilen i «Dynamic» strammes understellet skikkelig, og bilen sitter som klistret til veien.

Sammenlignet med storebror RS 6, merkes det at RS 4 veier mindre. Det gir umiddelbart positive utslag på kjøreegenskapene, som er mer lekne.

Når det er sagt, syns vi RS-ingeniørene nesten har pakket inn galskapen litt for godt i RS 4. Selv om den er rå og brutal, oppleves den veldig forutsigbar, og du får aldri noen store overraskelser bak rattet.

Hvis vi ser på erkekonkurrenten fra Mercedes, er AMG C63 S en mer leken og rampete bil. Det handler selvsagt mye om at C 63 kun har drift på bakhjulene, i tillegg til at den er utstyrt med en V8-er på 510 hk.

En ting som imidlertid overrasker oss ekstra positivt med RS 4 er lyden. Nye EU-krav til eksoslyd legger en tydelig begrensning på hva bilprodusentene får lov til å gjøre. Men her syns vi Audi har gjort en veldig god jobb med å tilpasse seg.

V6-eren høres virkelig potent ut, med et dypt og snerrende lydbilde. Girer du ned, serverer også sportseksos-anlegget en trommevirvel som selv får de tunghørte til å snu seg på gaten. Applaus!

Når du først skal "tone ned" en RS 4, syns vi Nardogrå med sort optikk er en svært god match.

Design: Utenpå og inni:

Som vi allerede har nevnt, synes vi RS 4 ser veldig bra ut. Facelift-modellen har fått enkelte justeringer, som nye LED-lys og små ribber mellom grill og panser. Sistnevnte er inspirert fra 80-tallet.

Sett rett forfra, syns vi faktisk prefacelift-utgaven ser hakket mer aggressiv ut. Men totalinntrykket av nye RS 4 er likevel svært bra. Her harmonerer alt og alle proporsjoner stemmer. I våre øyne ser denne bedre ut i front, enn nyeste generasjon RS 6, som nesten blir for bred og vulgær.

Girspaken er gjennomtenkt. Denne er god å hvile hånda på.

På innsiden har Audi kvittet seg med en haug av knapper, og erstattet det med en stor touchskjerm. Det ser kanskje renere ut visuelt, men vi savner det gamle menyhjulet og fysiske hurtigknapper for radio/media og navigasjon.

Nå skal det sies at det fremdeles er fysiske knapper for klimaanlegg og ikke minst deaktiveringen av antispinn. Sånt liker vi.

Hvis vi skal pirke: Rattet i alcantara syns vi rett og slett blir for glatt. RS 4 er tross alt en bil som liker å bli rattet MYE. Og en annen ting: Sportssetene i bilen er ikke annet en ekstremt gode. Her er det nok sidestøtte, samtidig som komforten er ivaretatt.

Typisk Audi på innsiden. Her er det ikke noen store overraskelser, men det funker.

Hvordan er plassen?

Hva får du med deg?

RS 4 plasserer seg i samme klasse som BMW 3-serie og Mercedes C-Klasse. Den vil altså fungere helt fint som en familiebil for mange.

Sammenlignet med storebror RS 6, er denne nesten litt glemt i forhold...

I bagasjerommet kan du frakte opptil 505 liter. Det tilsvarer ganske mange bensinkanner, hvis du skal en helg til Rudskogen.

Livet i baksetet:

Kjører du RS 4 slik den er ment, er det bare å glemme iPad og godteri til ungene i baksetet. Her kan man heller nyte reisen og naturen som raser forbi mens eksosanlegget buldrer og snerrer om hverandre.

Joda, har du bilen i komfort, er det naturligvis ikke noe problem å se en episode eller to av Broompraten i baksetet.

Bak rattet:

Vi har allerede nevnt de fantastiske setene. Den nye touchskjermen er enkel i bruk, selv om den kanskje ser en smule «påklistret» ut.

Skulle du være i det rolige hjørnet, kan du faktisk nyte enkel massasje fra setene og kanskje litt Beethoven fra Bang & Olufsen-anlegget til drøyt 12.000 kroner.

Det er faktisk slik at RS-sportsunderstell er ekstrautstyr, sammen med sportsdifferensial og dynamisk styring. Dette er et must og koster flesk. Nærmere bestemt 88.680 kroner.

Tech-faktor:

I en verden hvor mange biler nesten er mer en datamaskin på hjul, er det deilig å kjenne på det mekaniske i kjøreglade biler som RS 4.

Dette er ikke bilen for deg som er mest opptatt av selvkjørende teknologi eller hvor detaljert navigasjonskartet er.

Her handler det om å nyte hvilken kjøremaskin dette er.

Audi har god kontroll på eksteriørdesign om dagen.

Konklusjon

Etter én uke bak rattet i RS 4, er det vanskelig å finne noe særlig å ta bilen på. Som nevnt, kunne den vært en smule mer «leken». Tenk bare hvis man kunne koblet ut driften på forhjulene, for eksempel...

Sluttprisen på bilen, med alt ekstrautstyr, er heller det man snakker først om. Nye RS 4 begynner på 1.084.000 kroner, men vår testbil ender på nesten 1,5 millioner. Det er mye penger...

Men jammen får du også en komplett bil. RS 4 er praktisk, grisetøff å se på og den går som et uvær. Ett minutt bak rattet i denne og det er nok til å bli smått frelst.

Audi RS 4 Avant Motor og ytelser: Motor: 2,9 liter V6 biturbo, bensin

Effekt: 450 hk og 600 Nm

0-100 km/t: 4,1 sekunder

Toppfart: 280 km/t

Forbruk: 0,88 liter/mil Mål, vekt og volum: Lengde/bredde/høyde: 478/187/140 cm

Vekt: 1.790 kg

Bagasjerom: 505 liter Pris: Pris fra: 1.084.400 kroner

Pris testbil: 1 475.310 kroner

Se flere bilder av RS 4:

