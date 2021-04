Hovedsponsoren hardt ut mot forbundsstyret: – Løper en risiko med omdømmet

På torsdag kommer avgjørelsen. Får Narvik medhold i sin anke om å beholde plassen i Fjordkraftligaen eller rykker de ned?

Ligaens hovedsponsor, Fjordkraft, er skuffet over måten styret i hockeyforbundet har håndtert denne saken på.

– Vi synes det er synd at de løper en risiko med omdømmet og at de er å opptatt av å gjennomføre dette juridisk til tross for at det kan skape støy, sier sponsorsjef i Fjordkraft, Stian Madsen.

Etter at hockeyforbundet måtte avlyse sesongen halvveis på grunn av pandemien har det pågått heftige diskusjoner om hvordan de skal løse opp- og nedrykksituasjonen. Narvik havnet nederst på tabellen etter en prosentmessig utregning. Problemet var at Narvik hadde møtt langt flere av topplagene enn bunnlagene og mente grunnlaget for et nedrykk ikke var riktig.

Hockeyforbundet og lagenes interesseorganisasjon, Norsk Topphockey tok begge til ordet for at Fjordkraft-ligaen skulle spilles med tolv lag kommende sesong. Ringerike og Lørenskog skulle rykke opp fra 1.divisjon og Narvik skulle beholde sin plass i eliten.

Men for første gang la forbundsstyret sitt eget forbunds innstilling til side og besluttet at Narvik skulle rykke ned og Ringerike opp. En innstilling som lå til grunn i ekstraordinære retningslinjer allerede før seriestart. Men Fjordkrafts sponsorsjef mener hockeyforbundet i denne saken burde lagt jussen til side.

Hockeypresident, Tage Pettersen og resten av forbundsstyret gikk i mot innstillingen til sitt eget forbund. Foto: Pedersen, Terje

– Det burde vært mer rom for raushet i den situasjonen vi er i nå. Vi står på samme linje som elitehockey og hockeyforbundet som ønsket flere lag. Vi synes det er pussig å overse det.

Men TV 2s hockeyekspert Jesper Hoel er ikke enig i Fjordkrafts vurdering.

– Det er forståelig at Fjordkraft ønsker bred eksponering i Norge, men ser man det store bildet er ikke Fjordkraft-ligaen tjent med å ha flere enn ti lag sånn situasjonen er nå. Skal man profesjonalisere så mye som mulig er det ikke mulig med tolv lag sånn spillersituasjonen og økonomien i klubbene er i dag.

Hockeyekspert i TV 2, Jesper Hoel er uenig med Fjordkrafts sponsorsjef. Foto: Espen Solli

– Men vi har vært gjennom en veldig spesiell tid. En pandemi. De aller fleste ligaer med unntak av Sverige har valgt ikke å ha nedrykk denne sesongen. Burde ikke også Norge gjort det?

– Det gjorde de i fjor. Da rykket ingen ned og ingen opp. Før sesongen nedtegnet hockeyforbundet retningslinjer for denne sesongen. Premissene var klare og man visste at det kunne komme flere smittebølger. Hvis det var så uklart i september, hvorfor ble det ikke protestert på det da? I stedet for å komme etter at sesongen ble avsluttet.

Fjordkraft har i utgangspunktet ikke ønsket å si så mye om konflikten som har oppstått og understreker at de også sponser Narvik. Noe som kan gjøre at det kan bli sådd tvil om deres habilitet i denne saken.

– Vi sponser Narvik også, det er lett å ta oss på at vi har et ekstra fokus på de, men vi er opptatt av omdømmet til hele Fjordkraftligaen. Forbundsstyret har nå tatt en risiko som kan skade omdømmet til hockeyen, sier Madsen.

Fjordkraft har en avtale som går ut i 2023. Det har ikke vært noe tema å bryte den.

– Vi har en avtale på tre år og det er ikke noe som tilsier at det er brudd i avtalen, men vi ønsker å ha en god dialog og bli hørt om det er kontroversielle avgjørelser som blir tatt. Det innspillet har de fått. Vi står på linje med Norsk Topphockey og hockeyforbundet i denne saken.

– Ville dere vurdert å droppe et samarbeid med hockeyen dersom dere skulle inngått avtalen nå?

– Vi har vært fornøyd med avtalen som har vært og vi har en god dialog med hockeyen. Derfor synes jeg det er litt synd hvis det blir støy for det ønsker vi ikke. Avtalen går ut i 2023. De avgjørelsene som tas nå vil avgjøre prisen og verdien på et neste sponsorat.

Det får Jesper Hoel til å reagere.

– Det er ikke Norsk hockeys ansvar å selge Fjordkraft-abonnement i Nord-Norge. Narvik må som alle andre forholde seg til reglene og det som er avtalt. Jeg skulle gjerne likt å se det samme engasjementet dersom MS eller Grüner havnet i denne situasjonen.

Dersom Narvik ikke får medhold for sin anke vurderer de å ta denne saken videre i det sivile rettsapparatet. Det er ingen god idé, mener Hoel.

– Det vil være veldig uheldig for norsk hockey og vil skape masse negativ publisitet om man ikke klarer å akseptere en sånn avgjørelse. Da bør man heller ta en samling i bunn, sette sammen et slagkraftig lag og satse på opprykk kommende sesong.

Hockeypresident Tage Pettersen ønsker ikke å komme med sin kommentar før avgjørelsen faller torsdag ettermiddag.