Wenche skal få fart på eldre-Norge

ÅLESUND (TV 2) Lederen for et aldersvennlig Norge vil ha pensjonistene til å bidra på en dugnad for landet. Beregninger viser at eldre i Norge i 2030 vil utføre frivillig arbeid for 50 milliarder kroner.

– Eldre er en stor ressurs i Norge som har både erfaring og kompetanse de helt sikkert har lyst til å bruke. Den ressursen må vi benytte oss av på en bedre måte, sier Wenche Halsen.

Hun leder Senter for et aldersvennlig Norge som åpner i Ålesund tirsdag. Det samme gjør Eldreombudet og begge pensjonistetatene er lagt til Ålesund - Norges nye «eldrehovedstad ».

– Vi må tenke nytt og annerledes for frivilligheten for å få rekruttert folk, skaffe oss et bilde av hva de kan bidra med og finne et verktøy å gjøre dette på en god måte, sier Halsen til TV 2.

Pilotprosjekt

Og rekrutteringsgrunnlaget bare øker fordi vi blir stadig flere eldre. Resultatet er at flere blir pensjonister og færre yrkesaktive. I 2019 var det 909 000 alderspensjonister i Norge. Prognosene for 2030 er 1,2 millioner.

– Det betyr at vi må stå i jobb lenger og vi må bidra i frivillig sektor, sier Halsen.

Senter for et aldersvennlig Norge er nå i startgropa med et pilotprosjekt sammen med utvalget kommuner, næringsliv, organisasjoner og frivilligheten for å se hvordan de kan jobbe tettere sammen for å rekruttere pensjonistene til å bli mer aktive.

– Jeg tror at riktig innsats er stikkordet. Vi må komme tettere på sånn at de får vite hva de eldre kan bidra med og det må være fleksibilitet i det frivillige arbeidet fordi eldre i stadig større grad vil bestemme over fritiden sin selv, sier Halsen.

Glad gjeng

Og nettopp i Ålesund finnes et fantastisk eksempel på frivillig arbeid. Gjengen i Aksla vel har ansvaret for å holde orden på kilometervis med stier og rydder utsikt på den vestlige delen av byfjellet Aksla.

IVRIG: Svein Vinje er en av ildsjelene i Aksla velforening som jobber på dugnad på byfjellet. Foto: Kristian Haug Hansen /TV 2

– Vi er en ressurs helt til vi må legge inn årene. Det er bare tull at du må ta det rolig når du blir pensjonist. Det er fint mulig å være aktiv på andre områder enn å ha fysisk betalt arbeid. Vi som holder på med dette er sjeleglad for å være med å dette, sier Svein Vinje.

Han er en av mange ildsjeler som legger ned tusenvis av timer på byfjellet for at både lokalbefolkning og turister skal ha en trygt og godt friluftssted å bruke. To ganger i uka har dugnadsgjengen heldagsjobb på byfjellet.

– Vi har det det sosialt og hyggelig sammen. Det er flott å få drive med fysisk arbeid og være i aktivitet. Og så får vi så mye skryt at vi står oppe på fjellet her og rødmer. Turgåerne er veldig fornøyd med det vi gjør, forteller Asbjørn Hansen.

Tusen takk

Leder Arnstein Eide legger ikke skjul på at de er stolt over hva de får til.

– Det koster ikke annet enn glede og entusiasme å være med å skape noe. Her er det ikke snakk om ofre noe som helst. Vi får takk fra alle som går forbi og det går rett i hjertet vårt. Det er lønn godt nok, sier Eide.

Wenche Halsen er full av beundring over gjengen på byfjellet.

FRIVILLIG INNSATS: Dette er noen av medlemmene i Aksla vel som driver med dugnadsarbeid på byfjellet Aksla i Ålesund. Foto: Arne Rovick/TV 2

– Dette er helt fantastisk! Den entusiasmen disse karene her utstråler er jo helt utrolig og sier noe om betydning en av frivilligheten. De har så stor glede for å gjøre dette for andre folk og så har de kjekt sammen. Det sosiale har en veldig stor betydning, sier Halsen til TV 2.

Beregninger fra 2016 anslo at pensjonistenes frivillige arbeid var verdt 25 milliarder kroner i året. Med riktig innsats kan den verdien dobles i 2030.

– Så har innsatsen også veldig stor verdi for den enkelte selv, det viser jo forskning og undersøkelser knyttet til frivilligheten. De kommende eldre vil realisere seg selv, ha lyst til å holde på med noe og søke mot noe som sosial sett har stor verdi. Mange er pensjonister i 30 år. Noen av oss drømmer om å reise mer når vi ikke lenger skal gå på jobb, men ikke i 30 år. Vi vil ha noe å gjøre som gir innhold og menig. Da bli frivilligheten veldig viktig, sier Wenche Halsen i Senter for et aldersvennlig Norge.