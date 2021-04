Dette sier realityseriene om sexpress

Realityserier der sex, intriger og alkohol en er del av plottet har for lengst fått fotfeste i skandinavisk TV-underholdning. Det seneste året har imidlertid strikken for hva som er akseptabel oppførsel blitt strukket lenger enn tidligere.

Nylig ble den svenske «Paradise Hotel»-deltakeren Toby Johnson (21) sendt hjem av produksjonen etter at to kvinnelige deltakerne anklaget han for overgrep.

Annie Dahlberg (24) ble fingret selv om hun sa nei til å ha sex med han, og Jennifer Paatere (23) forteller at han dro ned BHen hennes slik at brystene ble synlige selv om hun ba ham stoppe.

Norske produksjoner bak realityprogram som «Ex on the Beach», «Paradise Hotel» og «Love Island» forteller at de har flere forebyggende tiltak for å unngå lignende hendelser. Likevel finner vi eksempler på deltakere som maser om sex til tross for avvisning.

Produksjonen grep inn på norske «Paradise Hotel»

«Paradise Hotel», som hvert år spilles inn i Mexico, har vært en fast seerfavoritt på norske TV-skjermer helt siden 2009.

I høstens sesong av «Paradise Hotel» oppsto det en situasjon der to av de kvinnelige deltagerne kom med svært pågående oppfordringer til sex med to av de mannlige deltakerne. Situasjonen førte til at produksjonen valgte å gripe inn.

På spørsmål om hvilke tiltak de gjør for å forhindre at noe slikt skal oppstå svarer Kristine Holm Marcher, som er sjef for PR for Nent i Norge og Danmark, følgende:

– Gjennom hele produksjonen følger vi opp deltakerne tett og setter tydelige grenser for hva som er greit og ikke. Vi er svært opptatt av deltakernes sikkerhet, og tar dette på største alvor.

Videre forteller hun at de hele tiden tar vurderinger på egne prosesser og at de kommer til å fortsette med det fremover, også etter hendelsene den siste tiden.

Pågående flørting på norske «Ex on the Beach»

Helene Hima, som var deltaker i årets Ex on the Beach Afterski, sa i vinter til VG at hun var nær ved å gi etter da en annen deltaker gjentatte ganger maste om å ha sex med henne.

– Jeg hadde bestemt meg. Jeg ville ikke ha sex, og jeg følte jeg var ganske tydelig på det hele veien. Men han fortsatte jo å prøve seg, og det var jo nesten. Det kunne blitt kjipt om jeg ga etter for maset, som jeg tror er lett å gjøre, sa hun til avisa.

Pressekontakt Ola-Magnus Svihus påpekte overfor VG at produksjonen har nulltoleranse for sexpress og sier videre:

– Produksjonen har svært lav terskel for å trå inn i situasjoner inne i villaen, og dette var ikke en hendelse som produksjonen anså som nødvendig å bryte inn i.

Restriktiv alkoholservering på «Love Island»

TV 2s pressesjef Jan-Petter Dahl svarer på vegne av «Love Island» hva som skjer dersom en deltaker bryter reglene under innspilling hos dem.

– Alt etter hvilket regelbrudd det var snakk om ville det i ytterste konsekvens ført til at deltakeren ble tatt ut av programmet, sier Dahl.

Det har ikke oppstått situasjoner i forbindelse med «Love Island»-innspillingen der de har måttet ta en slik avgjørelse.

De har likevel klart noen verktøy og spilleregler som gjelder for alle deltakerne som deltar.

– Vi går nøye gjennom regler med deltakerne før de flytter inn i villaen. Da tar vi også opp hvor viktig det er med grensesetting og det å respektere hverandre, forklarer han.

Dahl forklarer at de blant annet har et svært bevisst forhold til alkoholservering under innspilling og følger godt med under oppholdet.

– Produksjonen følger nøye med på deres liv i villaen både dag og natt. Vi påser at reglene følges og har lav terskel for å gripe inn, sier Dahl.