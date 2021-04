Var nervøs for annen deltaker: – Jeg trodde han var rasist

Fetisha Williams (27) vant Camp Kulinaris. Det hun er aller mest takknemlig for er ikke pokalen, men vennskapene hun fikk på kjendisrestauranten. Særlig én deltaker overrasket henne enormt.

Frisøren slo Terje Schrøder (57) i Camp Kulinaris-finalen. Hun har bare fine ting å si om konkurrenten.

Han har blitt en av hennes beste venner, og hun kan avsløre at hun snakker med han hver dag.

IMPONERTE: Williams steker skate som en mesterkokk, ifølge alle de tre finaledommerne. Foto: TV 3

Fryktet rasistiske holdninger

Hun er også veldig takknemlig for å ha møtt Amalie Snøløs (25) og Leif Einar «Lothepus» Lothe (51).

– Jeg var mest nervøs for å møte Lothe. Jeg trodde han var rasist, sier hun lattermildt til God kveld Norge, før hun fortsetter:

– Men han er det snilleste og skjønneste mennesket. Han er så god.

Hun tror fordommene kommer fra at han er republikaner, og i USA har enkelte republikanere et dårlig rykte i rasismedebatten.

– Jeg hadde nok fordommer jeg også, sier Williams og forklarer at hun tror de to ble gode venner fordi begge har litt frekk humor.

GODE VENNER: Williams fant tonen med både Lothe og Schrøder. Foto: TV 3

Fikk streng beskjed

Williams har flere ganger blitt omtalt som den beste kokken i programmet, og har imponert stort på kjøkkenet.

I finalesendingen gikk det for første gang ordentlig i surr for 27-åringen. En rømme eksploderte, en vaniljekrem skilte seg og hun fikk et lite sammenbrudd.

TV-seerne fikk kun se at Schrøder gikk ut for å trøste henne, men i virkeligheten var det litt mer dramatisk. Williams forteller at hun ikke hadde lyst til å dra tilbake til kjøkkenet.

– Terje sier bare «get your shit together». Og produsenten også, han bare «du skal ikke ødelegge dette for meg nå.

JURY: Politiker Trygve Slagsvold Vedum og kokk Celine Ekholt var Kjartan Skjeldes meddommere i finalen. Foto: TV 3

Roet nervene med alkohol

Programleder og kokk Kjartan Skjelde (45) forklarte at dette var tidenes jevneste finale.

For å gjøre spenningen enda mer uutholdelig, bruker han enda lenger tid på å annonsere vinneren enn det som kommer frem på TV.

– Jeg var litt full også. Da vi var ferdige, så brukte de to-tre timer på å annonsere vinneren. Da hadde jeg rukket å få i meg en halv kartong vin. Det var veldig overveldende, sier 27-åringen.

GULL: Wiliiams stakk av med seiren. Foto: TV 3

– Fikk du noe penger da du vant, spør God kveld Norge-programlederne Marte Bratberg og Niklas Baarli:

– Man får bare en glasstatue og PTSD. Det var så slitsomt altså, svarer humørsprederen.

I videoen øverst i saken forteller mer om Williams hvorfor hun gråt hun ble kåret til vinneren.