Tuva Fellman om fødselen: – Det verste jeg har gjort i hele mitt liv

GOD KVELD NORGE (TV 2): Radioprofilen forteller at fødselen for seks måneder siden var helt forferdelig.

Tuva Fellman (33) er utdannet sexolog. Hun har tidligere ledet radioprogrammet «Juntafil» og er for tiden aktuell som programleder i nakendating-serien «Naked Attraction».

Fellman og kjæresten Ronny Brede Aase (34) ble for første gang foreldre for seks måneder siden. Radioparet har vært sammen i over syv år, og forlovet seg i fjor sommer.

Denne uka gjester hun podkasten «G-punktet». Der åpner hun opp om den vanskelige fødselen.

Lang og krevende fødsel

Fødselen tok 21 timer, forteller hun. Da hun ankom sykehuset, viste det seg at babyen lå i seteleie, noe som betyr at babyen ligger med rumpa mot åpningen.

Fellman bestemte seg for å ikke ta keisersnitt:

– Jeg visste ikke at jeg hadde det i meg, men jeg hadde lyst til å prøve å føde vaginalt. Og så kunne jeg jo angre på det, da. Da jeg lå der på time 17 og hadde det helt jævlig, sier hun.

I ettertid er hun glad for valget hun tok, men legger likevel til:

– Det var helt hundre prosent grusomt.

– Mitt barn kom ikke opp på brystet med en gang

Ved seteleie er det ikke uvanlig at barnet blir tatt ut av rommet så fort det er født, noe som også ble gjort i Fellmans tilfelle.

Hun påpeker selv at stemmen hennes begynner å skjelve når hun snakker om det, og forteller videre at hun har hatt veldig vanskelig for å snakke om det i ettertid av fødselen.

– Det tok lang tid før jeg klarte å snakke om det. Men jeg har begynt å trene på det, for jeg føler jeg må eie denne historien litt.

Da Ronny Brede Aase snakket med God kveld Norge i november, fortalte han hvor fascinert han var over hvor godt kjæresten taklet morsrollen. I tillegg fortalte han hvordan han selv opplevde fødselen:

– Det er det sykeste jeg har vært med på. Både fordi det var en lang og seig og slitsom fødsel. Jeg kan si det jeg og, for det var intenst. Også kommer det ut et menneske som er mitt barn. Hvor rått er ikke det, sa han stolt.

– Mest bekymringsfulle tiden i mitt liv

Som nybakt mor de seks siste månedene har Fellman gått gjennom den mest bekymringsfulle tiden av sitt liv.

– Jeg har aldri vært så redd og stressa. Fader så mye energi jeg har brukt på å være bekymra.

Hun ramser opp:

– Er hun for varm, er hun for kald. Skal hun ha sokker, skal hun ikke ha sokker. Jeg har vært redd for alt i hele verden. Jeg har vært redd for at jeg skal gjøre noe feil, at jeg er en dårlig mor, at barnet mitt ikke har det bra.

Programleder Iselin Guttormsen, som selv er mor, påpeker at når man får barn, så har man skapt seg en bekymring for hele livet.

– Åh, jeg trodde dette skulle være en hyggelig prat, jeg, spøker Fellman, hvorpå Guttormsen forsikrer henne om at det blir bedre.