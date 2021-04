Fikk store smerter av silikon: – Håper jeg skremmer livet av de som vurderer det

I flere år slet Cecilie Harlem (37) og Mette Forsbergh (28) med store smerter i kroppen. Da de tok ut silikonimplantatene forsvant smertene for begge. Nå vil de advare andre om det de tror kan ha en sammenheng.

UTE: Etter at Cecilie fjernet silikonimplantatene følte hun en stor lettelse. Nå undersøkes sammenhengen mellom plastisk kirurgi og sykdom. Foto: Privat/Cecilie Harlem

– Jeg har endelig blitt meg selv igjen, sier Cecilie Harlem over telefon til TV 2 når vi spør henne hvordan det går.

For fem uker siden valgte hun å fjerne brystimplantatene og etter å ha googlet seg fram mener hun nå at disse hadde skylden for de massive smertene hun har hatt i kroppen i hele 12 år.

Det var Halden Arbeiderblad som først omtalte saken om Cecilie.

Store muskelsmerter

Som 25-åring valgte Harlem å operere inn brystimplantater.

– Jeg tenkte ikke over at det var noe farlig. Den gangen var det en trend å skaffe seg silikon, sier hun.

Etter ett år begynte hun å kjenne på smerter i kroppen, og legene diagnoserte henne med lavt stoffskifte.

– Jeg følte meg syk hele tiden, men lærte meg å leve med å føle meg dritt.

Hun opplevde generelle smerter i kroppen, sår som ikke ville gro, ekstrem lyd- og lysskyhet og fatigue. Senere fikk hun en ny diagnose kalt fibromyalgi - altså kroniske muskelsmerter.

– På et tidspunkt var energinivået så lavt at jeg slet med å holde i kniven og gaffelen.

Breast implant illness

Plagene forsvant ikke og Harlem startet å forske på egenhånd ved å google symptomer og plager. Da kom hun over noe som kalles «Breast implant illness».

– Breast implant illness (BII) er et symptombilde som innbefatter blant annet hodepine, muskel- og leddplager og autoimmune sykdommer der man tenker at brystprotesene er årsaken, sier overlege og spesialist på plastiskkirurgi ved Cosmo Clinic, Thomas Berg, til TV 2. Berg er også legen til Harlem.

KIRURG: Thomas Berg er overlege og spesialist på plastiskkirurgi. Han sier at en del kvinner kan oppleve bedring etter å ha fjernet silikon. Foto: Cosmo Clinic

Han sier at sammenhengen mellom brystproteser og systemiske sykdommer har vært diskutert i lang tid, men er foreløpig ikke vitenskapelig slått fast.

– Medisinsk forskning med store studier av mange tusen pasienter utført særlig i USA har ikke vist at slike plager er vanligere hos kvinner med brystproteser. Derfor er ikke BII anerkjent som en medisinsk diagnose og det finnes ingen medisinsk test som kan bekrefte tilstanden.

Likevel påpeker han at en del kvinner opplever bedring av sine plager etter å ha fjernet silikonprotesene.

Stor respons

Etter at Harlem fortalte åpenhjertig om sine erfaringer med å fjerne silikonen, har responsen vært enorm.

– Jeg har fått flere hundre meldinger om jenter som opplever det samme og vil vite mer, samtidig som de takker meg. Det er veldig rørende, sier hun.

Overlege Berg sier at de har sett en økning av pasienter som tar kontakt da de har mistanke om BII. De fleste av disse har lest om tilstanden på sosiale medier på forhånd, opplyser Berg.

STOR RESPONS: Cecilie har opplevd at flere unge jenter har tatt kontakt med de samme problemene. Foto: Privat/Skjermdump Cecilie Harlem

Harlem håper at hennes historie kan bidra til at flere revurderer silikonimplantater, samtidig som hun håper legene kan vise større åpenhet rundt dette.

– Jeg håper jeg skremmer livet av flere som har tenkt til å putte unødvendig plastikk inn i kroppen, sier Harlem.

TV 2 har snakket med medisinsk fagspesialist fra Akademiklinikken i Oslo, Bjørn Tvedt. Han sier at syndromet trenger ytterligere forskning med resultater før en kirurg kan eventuelt ta det opp med en pasient som vurderer plastisk kirurgi.

– Det finnes foreløpig ingen vitenskapelige holdepunkter og da må man være litt forsiktig må å si at dette er den utløsende årsaken. Noen tror på det, og noen tror ikke på det, sier Tvedt.

Et hav av smerter og sykdommer

Cecilie er imidlertid ikke den eneste som har opplevd økt livskvalitet etter å ha fjernet silikonimplantater. I 2014 bestemte Mette Forsbergh (28) seg for å operere silikon inn i brystene. Det ble starten på flere år med smerter og ubehag som legene aldri fant svar på.

– Årene gikk, og det ble bare flere og flere symptomer. Men jeg tenkte aldri at det var silikonen, for jeg hadde jo ikke smerter i brystene, sier Forsbergh til TV 2.

ET SMERTEHAV: Mette Forsbergh (28) hadde uforklarlige smerter og plager i lang tid. Foto: Privat

Det hun derimot hadde mye av var muskel- og leddsmerter, kombinert med tørre øyne og munn. Hele seks forskjellige revmaotologer utredet 28-åringen for blant annet Sjøgrens syndrom, men da legene sjekket så alt ut som det var i orden.

– Så fastslo de at jeg hadde fibromyalgi, på grunn av konstante muskelsmerter og ømhet. Jeg var hos kiropraktor flere ganger i uken. Etter hvert fikk jeg også migrene og ble satt på betablokkere, forteller Forsbergh.

Fant redningen på Facebook

Symptomlisten ballet på seg, men det eneste legene kunne fastslå var at Forsbergh hadde høye verdier av hvite blodlegemer, som indikerer en infeksjon i kroppen.

Etter å ha vært gjennom bihuleoperasjon, gastroskopi, betablokkere og botox mot kronisk migrene, fant Mette Forsbergh det som skulle bli redningen.

– På Facebook fant jeg en gruppe som het «Syk av silikon - breast implant illness Norge», sier Forsbergh.

Som en siste utvei øynet hun håp om at det kunne bli bedre om hun fjernet brystimplantatene, i tilfelle det var breast implant illness, BII, som hadde forårsaket sykdommen.

Med hjelp fra foreldrene fikk Forsbergh råd til å dra til USA for å fjerne både implantatene og kapslene rundt hos en BII-spesialist.

Operasjonen tok fire timer, og kirurgen måtte skrape vekk kapsel fra fem av ribbeina til Mette. Patologirapporten viste at hun hadde hatt kronisk betennelse i begge kapslene. Kapsler dannes naturlig i kroppen som en reaksjon på fremmedlegemer kroppen forsøker å beskytte seg mot.

– Rett til å vite risikoen

Nå er det snart to år siden operasjonen, og symptomlisten har krympet fra omtrent 20 ulike plager til kun to. Blant annet er migrenen borte.

– Jeg har fått livet tilbake. Det er en helt vanvittig forskjell, sier Forsbergh, som er utdannet idrettsbiolog.

Hun påpeker at det tok tid før plagene forsvant, men at de gradvis har avtatt. Forsbergh mener det burde settes flere krav til hvilke advarsler man får når man opererer inn silikon.

– Jeg fikk et skriv fra kirurgen med en liste over ulike komplikasjoner jeg kunne forvente. Det var opplyst om blødningsfare under operasjonen, arr, harde kapseldannelser og misnøye med form og fasong.

Hun reagerer på at det ikke gis tydelige advarsler om ytterligere mulige konsekvenser, som risiko for dårligere lungekapasitet, økt fare for en sjelden type lymfekreft og dannelse av autoimmune sykdommer.

– Det er ikke kun unge, usikre jenter som tar silikon. Mange er godt utdannet og mange er kvinner som får rekonstruksjon etter brystkreft og får det anbefalt fra legen. Jeg mener alle pasienter har rett til å vite hvilken risiko de utsetter kroppen sin for.

Ikke påvist sammenheng

Overlege ved avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi ved Oslo Universitetssykehus, Elisabeth Valio Sætnan, sier hun er kjent med at enkelte kvinner knytter kroppslige ubehag til implantater.

IKKE ØKT FOREKOMST: Overlege ved avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi ved Oslo Universitetssykehus, Elisabeth Valio Sætnan, sier det ikke er belegg for noen offisiell diagnose. Foto: Kari Samuelsen / OUS

– Det er noen kvinner som opplever sammenheng mellom symptomer og plager de har, og brystimplantat de har fått lagt inn, sier Sætnan til TV 2.

Overlegen sier det er gjennomført store studier med kvinner både med og uten implantat, for å se om kvinnene med silikonimplantat i brystene hadde økt forekomst av blant annet autoimmune sykdommer og leddplager.

– Det ble ikke påvist at denne gruppen med titusener av kvinner med silikonimplantater hadde økt forekomst, sier Sætnan.

Hun bekrefter i likhet med Berg og Tvedt at det derfor ikke er noen offisiell diagnose på tilstanden, til tross for at enkelte opplever en tydelig sammenheng.