Mener Superliga-fiaskoen gir større håp om å velte Qatar-VM

En etter en har klubbene som skulle være med i den nyoppstartede Superligaen trukket seg ut, og per nå ser nyvinningen ut som en eneste stor fiasko.

I all hovedsak er det en grunn til nettopp det: Den enorme motstanden fra fotballfans verden rundt.

– Det gjør meg glad å se at det er fotballfansen og supporterne som har drevet fram dette. Jeg blir oppriktig glad når jeg ser at fansen har makt og faktisk kan være med på å endre fotballverden, sier daglig leder i Eliteserieklubben Odd, Einar Håndlykken, til TV 2.

Odd er én av sju eliteserieklubber som foreløpig har gått inn for boikott av VM i Qatar neste år.

Også mannen som på mange måter sparket i gang Qatar-opprøret ønsker Superliga-motstanden velkommen.

– Dette forteller bare hva et engasjement kan resultere i og hvilken kraft man har når man står sammen. Dette er bare en bekreftelse på det vi har trodd: At supportere er veldig sterke aktører, sier tidligere landslagsspiller og samfunnskontakt i Tromsø, Tom Høgli.

– Qatar-VM hadde aldri blitt noe av

Tromsøs boikott-oppfordring av VM i Qatar engasjerte fotballsupportere, spesielt i Norge, i stor stil. Nå mener både Håndlykken og Høgli at Superliga-eksempelet bør gi vind i seilet til fotballsupportere som ønsker VM-boikott.

– Jeg tenker i alle fall at det bør gi inspirasjon til at det nytter å stå på når man virkelig vil noe. Så kan man jo bare håpe at dette fører til et enda sterkere engasjement. Man ser jo hva som virkelig kan skje. Så om man klarer å gjøre saken viktig nok, så tror jeg det er store muligheter til å få til noe ordentlig bra. Så hvis Superligaen kan skape en kraft for samarbeid på kryss og tvers av land, så hadde det vært helt fantastisk, sier Høgli.

– Jeg vil tro at noen har fått litt vann på mølla nå. Man ser at en liten snøball kan få litt kraft. Jeg håper jo at det er noen fotballfans der ute som har fått litt mer selvtillit og tror det er mulig å endre fotballverden, sier Håndlykken.

Det tror også supporterleder og boikottilhenger Ole Kristian Sandvik.

Han sitter i styret i Norsk Supporterallianse - og er en del av det NFF-oppnevnte utvalget som skal utrede Qatar-tematikken slik at det ekstraordinærere fotballtinget 20. juni får best mulige forutsetninger til å ta en veloverveid avgjørelse angående Norges videre deltakelse.

– Supporteropprøret mot Superligaen gir oss stor inspirasjon, og viser hvor viktige supporterne er når man samler seg og står bak kravene, sier han.

– Hvor lang tid ville det tatt før Qatar-VM var historie om supporterne rundt om i Europa mobiliserte på tilsvarende måte som vi har sett denne uka?

– 2-3 uker, kanskje? Forhåpentligvis enda kortere tid. Men nå er Qatar et enda større spørsmål, og FIFA er en tyngre organisasjon å flytte på enn en nyopprettet superliga med 12 klubber. Men det kan gå fort med en gang supporterne bestemmer seg.

– Kan opprøret i England ha vært en oppvekker for fansen, på den måten at de skjønner at de kan ha mer innflytelse enn de trodde?

– Det ser veldig sånn ut. Jeg tror supporterne der borte har vært i dvale en stund. Supporterne har blitt mer og mer kunder for klubbene. Dette kan ha vært starten på noe. Forhåpentligvis er fallet til Superligaen et steg på veien til at supporterne tar tilbake makten over fotballen, sier Sandvik.

I likhet med Sandvik sitter Tom Høgli i det NFF-oppnevnte utvalget som skal utrede Qatar-tematikken. På spørsmål om han har endret noen mening i boikott-spørsmålet i det siste, svarer han:

– Vi mener fortsatt at sterkere virkemidler må til. Akkurat som i Superligaen, så ser vi hva et sterkt virkemiddel kan føre til. Vi mener fortsatt det må sterkere lut til, sier han.

Tror det kan gi sterkere norsk tilhørighet

Selv om Superliga-prosjektet ikke ser ut til å bli noe av, mener flere at hele konseptet er nok et bevis på at klubbeiere ute i den store verden har fansen langt nede på prioriteringslisten.

Lillestrøm-profil Pål André Helland, som selv er en kjent Arsenal-supporter, er inne på noe av det samme. Han håper det kan føre til en sterkere tilknytning til norsk fotball.

– Folk blir matt og lei av at enkelte setter seg selv over resten. Det er jo et veldig usmakelig personlighetstrekk som folk gjerne vil distansere seg fra. Det kan igjen føre til at folk trekker mot norsk fotball, og det er jo de hjertelig velkommen til å gjøre, sier den tidligere Rosenborg-spilleren.

Som daglig leder i en norsk Eliteserie-klubb, håper Einar Håndlykken selvsagt at det blir lagt merke til av mannen i gata.



Og ikke minst at det skal kunne føre norske klubber og supportere enda sterkere sammen.

– Jeg skjønner jo meg ikke helt på en del folk som spesielt følger engelske klubber og som følger den omtrent som de var oppvokst i den byen, spesielt ikke når de har en egen Eliteserie-klubb i sitt eget nærområde. Jeg skjønner at folk har flere klubber, det er noe annet, men det er jo lov å håpe at noe slikt kan føre til at det i større grad blir kult å støtte de lokale klubbene i stedet for de globale mastodontene som helt åpenbart har en motivasjon: penger. I Odd jager vi penger hele tiden, og slik skal det være, men for vår del er det et middel på vegne av våre medlemmer, våre fans og vårt lokalmiljø. Det er ikke et mål i seg selv, men et verktøy for å oppnå ting, sier han.

– Er det nesten slik, fra et norsk perspektiv, at man skulle håpet at Superligaen ble noe av – og at det kunne vært positivt for norsk fotballs del?

– Du har absolutt et poeng. Vi representerer jo for det meste en sterk motvekt til dette: I Norge er vi medlemseide klubber med et sterkt fotfeste i lokalmiljøet i motsetning til disse globale merkevarene som minner mer om Coca-Cola og McDonalds i en del sammenhenger. Jeg tror dette har ført til at flere har fått seg en vekker når det gjelder det jeg velger å kalle globale merkevarer. Det kunne vært bra på et vis, men samtidig hadde jo det vært trist for fotballen om enkelte klubber meldte seg ut av fotballfamilien, sier Håndlykken.