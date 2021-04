Meteorologen: – Så stor er sjansen for å få drømmesommeren

De første prognosene for sommerværet peker på to trender.

Mange nordmenn planlegger norgesferie for andre år på rad. Hvor vellykket den blir henger ofte sammen med været. Det er fortsatt bare april, men meteorolog i StomGeo, Roar Teigen, har allerede sett på tegn som kan si noe om hvordan sommeren kan bli.

Best i juni

– Det er selvfølgelig kjempeusikkert å si noe så tidlig, og jeg kan ikke si noe om hva vi kan forvente i de ulike landsdelene, men trendene viser at det er en måned som peker seg ut som den beste sommermåneden, sier Teigen til TV 2.

I år er det juni som peker seg ut som en bra måned. Det blir mildt og tørt, skal man tro de første prognosene.

– Jeg vi si at det er 60 prosent sjanse for en varmere juni enn normalt, sier Teigen.

Beregningen er gjort etter å ha sett på globale værmodeller. Teigen har sett på hvilken fase havtemperaturene er i, og hvordan vindsystemene i atmosfæren er. Dette sammenlignes med tidligere år og hvordan sommerværet ble den gang.

Trendene kan selvsagt skifte i tiden framover, men foreløpig ser det ikke ut som mai blir en spesielt minneverdig måned.

– Mai er vanligvis en fin måned med lite nedbør, men når jeg ser på det nå har jeg ikke tro på en fantastisk fin mai i år. Vi får nok noen enkelte fine sommerdager, men ikke lange sammenhengene perioder med fantastisk vær, sier Teigen.

Vått og kjølig

Tilsvarende som juni peker seg ut som en fin sommermåned, ser måneden de fleste nordmenn tar ut ferie, juli, ut til å bli våtere enn normalt, og ikke spesielt mild.

– Jeg kan anslå at det er 60 prosent sjanse for at juli får dårlig sommervær, sier Teigen.

For august er det like mange pekere som anslår bra som dårlig vær, så her har ikke meteorologen noen trender ennå.

– Det er like stor sjans for at august blir varm, eller kaldere, enn normalt, sier han.