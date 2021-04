Sjokkerte huseiere tror ikke sine egne øyne: – Kunne aldri forestilt meg dette

Uteplassen utenfor nybygget var kun et planert steinområde da prosjektet startet, men den lille familien kom hjem til fiks ferdig drømmehage.

– Vi hadde aldri forestilt oss at det kunne bli så fint her! Dette stedet kommer vi aldri noen sinne til å flytte fra, utbryter en tydelig rørt Henriette Fromreide (26) da hun får se resultatet av Tid for hages arbeid.

Det unge paret hadde egentlig sett for seg en organisering av uteplassen der møbler og sitteplasser ville vært plassert helt motsatt av det designer Therese Knutsen kom fram til, men er overlykkelige over at det ble som det ble.

– Vi hadde faktisk ikke tenkt på hvor det ville være sol om ettermiddagen, så det var bra at noen andre kom inn og tok over, sier Henriette og ler.

FØR: Vertikaltdelt bolig med kun et planert uteområde. ETTER: Et definert hageområde avdelt fra resten av omgivelsene. FØR: Vind og innsyn fra alle kanter. ETTER: En komplett hage med plen, terrasse og skjerming. FØR: En lang vei å gå mot drømmehagen. ETTR: Ferdig hage med utsikt fra hemmelig plass.

Designerens plan

Det er designer Therese Knutsen som skal lage planen for hvordan få denne steinørkenen til å bli en lun og innbydende hage.

Det vertikaldelte huset ligger i et nytt byggefelt der ingen hus har hager ennå, og sur vind blåser fra alle kanter.

– Det er også innsyn, så det aller viktigste her er å få skjermet av hagen. Både mot vind og mot innsyn, sier designer Therese.

Therese vil så plassere en stor pergola med fleksibelt tak på det området der kveldssolen vil være. Her skal det komme en sofagruppe og utepeisløsning. Ved siden av dette området, nærmest huset, vil hun lage utekjøkken.

Spisebord skal plasseres framfor sofagruppen, og så skal arealet mykes opp ved bruk av masse planter og trær. Overgangen mellom terrasse og plen skal lages i en organisk myk form.

DESIGNET: Thereses planløsning i det ferdige resultatet. Foto: Pandora Film/ TV 2

Barnevennlig

Therese tenker også at det må være morsomt for parets tre år gamle sønn å være her.

Litt plen å leke på, sandkasse, et hemmelig sted, en stor stein å klatre på og et lite vannspeil der han kan leke med båter er viktige ingredienser.

– Dette er elementer som også er dekorative, så når sandkassen er vokst fra, kan den brukes som plantekar, sier Therese.

BARNEVENNLIG: Sandkasse og et hemmelig sted bak veggen med den runde åpningen. Foto: Pandora Film/ TV 2

Drøyt halve hagen skal ha terrassedekke. Her legges bjelkelag ut, terrassbord monteres, og kanten mot plen blir skåret til.

Kanten får en organisk og litt bølgete form, laget ved at Therese først tegner en linje, og så sager Andreas etter den.

Trær

I plenområdet skal det plantes to trær i bakken. Her må det derfor graves ganske store groper i det steinunderlaget som er her fra før.

Husk at dersom du vil ha trær i hagen der du bygger nybygg, så planlegg for det, og ikke la entreprenøren planere hele uteområdet paddeflatt. Det er nemlig tungt å grave hull i slike masser.

TRÆR: Hjertetre og lommetørkletre ved gjerdet. Foto: Pandora Film/ TV 2

Plantehullene blir så tilført jord og kugjødsel før planting. Et nydelig hjertetre og et lommetørkletre skal få bo her, og det gir umiddelbar effekt på omgivelsene når de kommer i bakken.

Fint løv mot den sortmalte omrammingen, og trekroner som allerede strekker seg over gjerdet.

Se produkt og planteliste for detaljer.

Plen med stor stein

Der plenen skal være blir jorden fordelt så jevnt som mulig. Du skal kunne kjenne at underlaget ikke er mykere noen steder når du skal legge plen – der vil det nemlig kunne samle seg vann.

Tråkk om kring, bruk jernrive og vær tålmodig! Jorden her blir tilført litt kalk som rakes godt ned før plenen blir rullet ut.

Den store steinen har huseierne selv lagt til side under husbyggingen. De tenkte den kanskje kunne brukes til bord eller noe. Og brukes kan den absolutt.

Therese velger å la den bli en naturlig del av bakken. Som et berg som har blitt igjen, litt på skrå, innbydende for den som vil klatre, sette seg, eller som dovne seg litt i solen.

BERG: Den store steinen kan brukes til så mangt. Foto: Pandora Film/TV 2

Sofaområde med ildsted og fleksibelt tak

Sofaområdet skal ha mulighet for tak i regnvær. Her brukes et ferdig- system, en pergola med et foldetak som kan skyves ut og trekkes inn ved hjelp fjernkontroll.

Taket vil også beskytte mot sterk sol og lage sval skygge på varme dager.

FOLDETAK: Taket i pergolaen kan fjernstyres ut og inn. Foto: Pandora Film/ TV 2

Under pergolaen kommer en modulsofa og småbord. Her blir det også montert et ildsted som består av et ferdig system med gassbrenner og glassvegger.

Ildsted og plass for gasstank blir bygget inn i benk og skap ved hagegjerdet. Veggen rundt ildstedet og bedet i denne delen av hagen er kledd med fasadeplater.

Se produktliste for detaljer.

ILDSTED: Lys og varme på kvelden. Foto: Pandora Film/ TV 2

Beplanting

To store bed skal gi grønt liv til uteplassen. Det ene skiller sofa og kjøkkenområdet, og det andre løper langs hele endeveggen.

Det er i hovedsak ulike grønne planter der bladverket er viktigst som plantes her.

GRØNT: Stor variasjon i bladverk i Thereses bed. Foto: Pandora Film/ TV 2

Forskjellige typer gress, også gress Therese har funnet på fyllingen utenfor, gir høyde og liv til bedene.

Innimellom finner du bregner, vintergrønn buksbom og spirea.

I det lange bedet ved gjerdet er det i tillegg til nevnte planter også satt ned viftelønn som vil bidra med høstfarger.

SKILLEBED: Planter som skille mellom de ulike sonene i hagen. Foto: Pandora Film/ TV 2

Ferdig

Med kjøkkenet på plass er vel denne hagen etterhvert komplett. Sort benkeplate, vask langs gjerdet og løse moduler i forkant.

En liten bod er det også blitt rom for bak pergolaen, og huseierne kan vende hjem igjen til ferdig resultat.

STORE BED: Designer Therese omkranset av store bed på hele endeveggen. Foto: Pandora Film/ TV 2

– Vi har kost oss masse i tiden etter oppgraderingen. Nå ser vi frem til en ny sommer, og denne sommeren er vi blitt fire i stedet for tre, sier Henriette fornøyd.

Hun kan nemlig fortelle at de fikk en datter denne uken, så nå ser hun fram til svangerskapspermisjon i en helt ferdig hage.

Tid for hage gratulerer så masse og sier takk for seg!

Se Tid for hage på TV 2 og TV 2 Sumo søndager klokken 20.00.