Krever mer enn industrien

– Vi krever en klar reallønnsvekst for våre grupper, sier Steffen Handal, forhandlingsleder for Unio, som organiserer blant andre lærere og sykepleiere i kommunesektoren.

Fagforbundet i LO krever å beholde kjøpekraften for sine medlemmer. Det betyr 2,8%, 0,1 prosentpoeng mer enn hva som ble resultatet mellom LO og NHO.

Også YS krever at kjøpekraften sikres, og at etterslepet fra i fjor dekkes inn.

De kommuneansatte holdt rammen på 1,7 % prosent i fjor, mens industrien endte på 2,2 %, en halv prosentenhet over hva som ble avtalt i hovedoppgjøret.

I dag leverte arbeidstakerorganisasjonene sine første krav til arbeidsgiverorganisasjonen KS. Forhandlingslederen er tydelig på hva han mener må til i år.

– Frontfagsrammen er for lav for oss. Dette lønnsoppgjøret må være mer enn et vanlig mellomoppgjør, sier Handal, som forhandler for 137 000 ansatte i kommunene.

Forhandlingen har frist ved midnatt 30. april. Hvis det ikke er enighet da, går oppgjøret til mekling