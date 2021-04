Direktørens pensjonstips: – Kan være snakk om titusener av kroner

Det kan være mye å tjene for de 1,5 millioner arbeidstakerne som nå får en ny pensjonsordning.

Hvis du har jobbet hos ulike arbeidsgivere i privat sektor, er det stor sannsynlighet for at innskuddspensjonen din fra de ulike arbeidsgiverne er spredt rundt hos forskjellige pensjonsleverandører.

Dette er lite lønnsomt for deg, fordi du må betale gebyrer til flere leverandører og får dårlig oversikt over pensjonssparingen.

1. februar 2021 ble «Egen pensjonskonto» innført, som innebærer at 1,5 millioner arbeidstakere i privat sektor vil få samlet all sin innskuddspensjon på samme sted.

Når alle pensjonskapitalbevis blir samlet på samme konto, trenger du i stedet bare å betale gebyr for administrasjon til én pensjonsleverandør.

– Denne fordelen er selvfølgelig størst for dem som har hatt flere arbeidsgivere i løpet av karrieren. En annen fordel ved Egen pensjonskonto er muligheten til å ta kontroll over pensjonssparingen selv, sier kommunikasjonssjef Christian Haraldsen i Gjensidige.

Tar du rette grepene, kan det være mye å tjene.

Større konkurranse

Sammenslåingen av dine pensjonskontoer begynner 1. mai, med mindre du har reservert deg mot dette.

Dersom du ikke foretar deg noe, blir all din pensjonssparing fra tidligere arbeidsgivere automatisk samlet hos pensjonsleverandøren som din nåværende arbeidsgiver bruker.

Ordningen innføres kun for de som i dag jobber i privat sektor. For de som har jobbet hos ulike arbeidsgivere i privat sektor, men som ikke jobber i privat sektor i dag, kan det være lurt å selv ta jobben med å samle sine pensjonsbevis på samme sted.

Når all pensjonssparing fra dine tidligere og nåværende arbeidsgivere står på samme konto, kan du enkelt velge den pensjonsleverandøren du ønsker.

– Etter innføringen av Egen pensjonskonto har vi sett at konkurransen mellom pensjonsleverandørene har blitt mye hardere. Prisene har falt markant, sier fagdirektør finans Jorge Jensen i Forbrukerrådet.

Titusener å tjene

Jensen oppfordrer til å gå for det billigste alternativet når du skal velge pensjonsleverandør.

– Hvor mye du betaler i gebyrer hos en pensjonsleverandør har svært mye å si. Er du plassert i en dyr ordning og det er lenge til du blir pensjonist, kan et lavere gebyr utgjøre titusener av kroner, sier Jensen.

Hos Finansportalen finner du en oversikt over pensjonsleverandører. Prisen som er oppgitt i portalen er leverandørens laveste pris.

Hos flere av leverandørene har du mange alternativer for hva slags fond du vil spare i og hvor stor risiko du skal ta. Her kan det være lurt å snakke med pensjonsleverandøren for å få råd om hva du bør velge, men som hovedregel gjør du lurt i å velge det billigste alternativet.

Om du finner ut at du vil ha en annen pensjonsleverandør enn den din nåværende arbeidsgiver bruker i dag, må du selv ta direkte kontakt med den leverandøren du ønsker.

– De som har kort tid igjen før de pensjonerer seg, bør velge en løsning med lav risiko. For de fleste som har lenge igjen til de pensjonerer seg, vil et globalt indeksfond være det rimeligste og mest fornuftige, sier Jensen.

Eksempel

Forbrukerrådet har satt opp et regnestykke som viser hvor mye det kan være å tjene på å bytte fra en pensjonsleverandør med høye gebyrer til en med lavere gebyrer.

I eksempelet har de tatt utgangspunkt i en person som har pensjonen sin hos en pensjonsleverandør med 0,60 prosent i årlig forvaltningsgebyr, og som bytter til en selvvalgt pensjonsleverandør med 0,25 prosent i årlig forvaltningsgebyr.

Kilde: Forbrukerrådet

Eksempelet viser hvordan 0,35 prosentpoeng lavere forvaltningsgebyr gir 87.387 kroner større avkastning over 25 år. I eksempelet er det ikke inkludert årlige innskudd fra arbeidsgiveren fremover i tid, som betyr at summen i virkeligheten kan bli enda høyere.

– Gebyrene virker som veldig små tall, men over tid blir det betydelige forskjeller på grunn av den sterke renters rente-effekten. Man tjener nok mer enn mange tenker kan gå an når gebyrene uansett er så små, sier Jensen, og fortsetter:

– Derfor er vår sterke oppfordring til alle forbrukere at de skal sjekke hvor mye de betaler for sin pensjon i dag, og se om de har den billigste løsningen. Hos Norsk Pensjon finner du avtalen du har i dag, og hos Finansportalen kan du se hva markedet tilbyr.