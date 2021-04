Tiltalte forsøkte å lokke faren til Kristian (34) inn i garasjen

Faren til Kristian Løvlie (34) forklarte i retten onsdag at det burde vært sønnen som inntok vitneboksen, og ikke han selv. – Dette er helt uutholdelig, sier han.

Onsdag begynte rettssaken mot 49-åringen som er tiltalt for å ha drept trebarnsfaren Kristian Løvlie den 27. mai i fjor.

Mannen som står tiltalt for drapet leide en bolig av selskapet som Kristian Løvlie drev sammen med sin far.

Det var faren til Kristian som styrte leieforholdet.

– En profesjonell utleier ville sagt «fy fader, for en amatør», sier faren i retten onsdag.

Han forklarte seg detaljert om perioden fra leieforholdet ble innledet i slutten av desember 2019, frem til Kristian ble drept i mai 2020.

– Hadde jeg vært en tøff utleier så hadde nok han vært ute lenge, lenge før dette. Dette er et resultat av min dumsnillhet, som har vært ekstremt kostbar, sier faren.

Pengene uteble

Som del av bevisbildet er en rekke e-poster og tekstmeldinger mellom den tiltalte mannen og faren til Kristian. Meldingene viser at de to hadde hyppig kontakt om husleien, som ikke ble betalt.

Leien var på 19.000 kroner i måneden, samt 1500 kroner for vann og avløp. I tillegg skulle det betales et depositum på 57.000 kroner.

– Han hadde veldig mange dårlige forklaringer på hvorfor pengene ikke kom på konto. Det var alltid noe med banken, ikke at han var blakk, sier faren.

Den tiltalte mannen overførte kun penger to ganger i perioden fra desember 2019 til mai 2020.

– Han betalte 19.000 kroner den 2. januar, og så betalte han det beløpet vi hadde blitt enige om at han skulle nedbetale av depositumet.

De to ble i januar enige enige om at depositumet kunne nedbetales over en periode på elleve måneder.

– Jeg er dumsnill, men vi er basert på tillit. Sånn har det alltid vært. Jeg prøver å se det beste i alle, men jeg så jo at han slet, sier faren.

– Jeg stod øverst

DREPT: Kristian Løvlie ble bare 34 år gammel. Foto: Privat

Da Kristian ble drept ble han lokket inn i en garasje. Mannen som har erkjent drapet skal da ha sagt at han trengte hjelp til å finne ut hva som var galt med en gressklipper.

Inne i garasjen ble Løvlie drept med 18 knivstikk i halsen, brystet og ryggen.

I retten onsdag forklarte faren seg om en lignende hendelse, som han selv opplevde en ukes tid før drapet på Kristian.

– Han ville ha meg inn i carporten for å reparere et eller annet, men jeg visste at det ikke var noe elektronikk der inne som kunne repareres, sier faren.

Garasjen var ikke en del av leiekontrakten, så det var i utgangspunktet familien Løvlie som hadde tilgang til den.

– Jeg har aldri noen gang blitt tilkalt for å reparere noe som ikke finnes, men han skulle ha meg inn i den carporten for å reparere noe som ikke fantes, sier faren og fortsetter:

– Forskjellen mellom meg og Kristian er at det var et åte der.

Faren er overbevist om at drapet var planlagt. Likevel tror han ikke at det først og fremst var sønnen tiltalte var ute etter.

– På den lista hans er jeg helt sikker på at jeg står øverst. Det hadde vært mye bedre om det var Kristian som satt her, forteller faren og gråter.

Tiltaltes forklaring

Etter lunsj onsdag inntok også den drapstiltalte mannen, som har erkjent straffskyld, vitneboksen.

Mannen bekrefter for retten at han hadde store økonomiske problemer.

Selve drapshandlingen husker han bare deler av. Likevel husker han at Kristian Løvlie kom inn i garasjen, at det stod et skrivebord, en scooter og noen pappesker der.

– Jeg spurte om pengene og depositumet hadde kommet inn, sier tiltalte.

Likevel visste han godt at dette ikke var tilfellet, forklarer han.

– Jeg hadde sendt falske mailer og løy masse om det, sier han.

På et tidspunkt skal Kristian ha blitt litt irritert, og påpekt at garasjen ikke var en del av husleien, og at pengene fortsatt ikke var på konto.

– Jeg ber han roe seg ned, men så tror jeg vi begynner å småslåss.

Deretter er ting litt uklart for mannen, ifølge ham selv.

– Jeg husker at jeg tok ut kniven og hadde stukket Kristian i ryggen. Vi detter ned på bakken og han sier «faen». Jeg er litt usikker, men jeg har bilder i hodet mitt av at jeg har stukket han i halsen eller brystet, men hvordan jeg har gjort det er uklart for meg, sier tiltalte.