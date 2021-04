Havnet på sykehus under Sommerhytta-innspilling

Så langt har deltakerne sluppet billig unna med skader og sykdom på Sommerhytta.

I mandagens episode derimot uteblir én av deltakerne etter å ha skadet seg under forrige ukes prosjekt. Da skulle deltakerne ferdigstille fasaden, og opparbeide et pent inngangsparti.

For tvillingparet Trine Rishaug Lium (41) og Trude Rishaug Lium (41) gikk det på helsen løs.

Like før eksperttrioen, bestående av snekker Lars Fossum, interiørdesigner Aina Solli Steen og hageekspert Finn Schjøll, skulle inspisere de fire hyttene i forrige ukes siste episode, fikk Trine en dyp flis i fingeren.

Det skulle vise se å bli mer alvorlig enn først antatt.

Se hva som skjedde med Trine i videovinduet øverst i saken.

Ville pleie det selv

Damene hadde jobbet med impregnerte materialer og rotet i jorden med hendene hele uken. Da Trine plutselig fikk en dyp flis i fingeren etter å ha arbeidet med en blomsterkasse, forsøkte tvillingsøsteren Trude å hjelpe med å få den ut.

– Det gjorde så vondt. Hele hånden var innmari vond og det verket. Det var en brennende følelse, forteller Trine når TV2.no ringer henne.

Flisen satt så dypt, at damene ikke klarte å få den ut.

SMERTEFULLT: Det ble svært smertefullt da Trude skulle hjelpe Trine med å få ut flisen av fingeren. Foto: TV 2

Da uken var over, dro Trine hjem til Rygge for helgen.

– Jeg tenkte at jeg bare kunne pleie det selv, flirer hun.

Mandag morgen satte hun seg i bilen tilbake til Mjøsli. Hun bestemte seg imidlertid for å svinge innom legevakten, i håp om å få noen tabletter som kunne døyve smerten.

– Legen sa at jeg hadde en altfor høy CRP, og ville at jeg heller skulle være hjemme i 2-3 dager, mens jeg gikk på en antibiotikakur.

Sendt på sykehus

Trine fulgte rådene til legen, men samme kveld merket hun at noe ikke stemte.

– Jeg satt ute på verandaen og merket at noe ikke var som det skulle. Jeg tenkte: I alle dager, jeg ser så dårlig! Synet mitt var så fremoverlent. Jeg tenkte at dette ikke kunne være normalt, forklarer hun.

Etter å ha forsøkt å lese i bøker og blader, skjønte hun at noe var galt.

– Jeg ringte legevakten igjen. De skjønte at det var alvorlig. Da ble jeg sendt på Kalnes sykehus.

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, sier til TV2.no at produksjonen var informert hele veien.

– Trine fortalte til produksjonen mot slutten av uke 3 at hun hadde vondt i armen. Da hadde hun et lite rift, men ikke noen tydelig betennelse. Produksjonen ba henne likevel oppsøke lege dersom det skulle bli verre i løpet av helgen. Det ble den, og etter å ha oppsøkt lege to ganger ble hun ble innlagt på sykehus på mandagen i uke 4.

– Både Strix og TV 2 ble holdt løpende orientert om hvordan det gikk med henne. Vi kunne ikke besøke henne på sykehuset grunnet covid-restriksjoner, men vi sendte blomster og oppmuntrende ord, sier Dahl.

Dårlig form

Med en CRP på over 300 og flere tester, konkluderte legene med at Trine hadde blitt blodforgiftet.

Hva er blodforgiftning? Blodforgiftning, eller sepsis, er en alvorlig infeksjon som kan føre til at kroppens organer svikter. Tilstanden er livstruende, hvis den ikke oppdages og behandles i tide. Hvilken som helst infeksjon kan forårsake blodforgiftning, men det utløses ofte av infeksjoner som lungebetennelse, urinveisinfeksjon eller en hudinfeksjon. Om du har en infeksjon, samt symptomer som pustebesvær, rask puls, klam eller svett hud, skjelving, feber eller ekstreme smerter, kan det være et tegn på blodforgiftning Kilde: Helsenorge.no

– Jeg tenkte bare at jeg var sliten, men det var jo noe annet som herjet i kroppen. Formen var ganske dårlig, sier hun.

I verste fall kan blodforgiftning føre til organsvikt. Trine lot seg imidlertid ikke skremme av beskjeden fra legene.

– Jeg tar jo livet med ro, så jeg tenkte bare at: Jaja, jeg må vel bare få medisiner og slikt, så blir jeg raskt frisk igjen, ler hun.

Proppet full av intravenøst og medisiner, ble Trine liggende på sykehus hele uken, samt noen dager uken etter.

Fikk hjelp

I mellomtiden fikk Trude hjelp med ukesoppdragene i Sommerhytta, frem til Trine igjen var på plass på Mjøsli. Fra sykehussengen forsøkte Trine derimot å bidra så godt hun kunne.

– Det var jo baderomsuke, så det ble en del Facetime da vi skulle velge fliser og innredning og slikt, flirer hun.

LETTET: Trude ble lettet da hennes gode venn Ole kom for å hjelpe henne med baderommet. Foto: TV 2/Skjermdump

Ettersom Trine ble borte for noen dager, fikk Trude hjelp med ukesoppdraget.

– Vi tok ingen sjanser, så Trine var ikke tilbake på opptak før seks dager etter at hun var skrevet ut fra sykehuset. I perioden hun var borte ble hun erstattet av sin daværende samboer, samt en venn, sier Dahl.

I mandagens episode ringer derfor Trude deres gode venn Ole Voldhaug for å be om assistanse.

Likevel synes hun det er tungt at ikke tvillingsøster er med henne.

– Å være her uten Trine er sårt. Gråten tar meg litt, sier hun.

Derimot prøver hun å ikke tenke for mye på det, men innrømmer at hun er urolig over ikke å ha høyrehånden ved sin side.

FACETIME: Det ble mye Facetime, da tvillingsøstrene skulle finne ut av fliser til badet. Foto: TV 2/Skjermdump

Presset kroppen

Selv om Trine dro tilbake på Sommerhytta, innser hun i ettertid at formen var langt ifra på topp, da hun returnerte til TV 2-programmet.

– Jeg er jo veldig sta, så jeg skulle tilbake. Men jeg innser at jeg presset kroppen ganske hardt. Jeg sa nok at jeg var i bedre form, enn det jeg egentlig var, innrømmer hun.

Hun har derimot ikke merket noe på kroppen i ettertid. I dag er hun glad for at hun valgte å dra innom legevakten, før en ny uke på Sommerhytta.

