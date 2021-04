Cannabis-krangel i Venstre

Et forslag om regulert salg av narkotika, splitter fylkeslagene i regjeringspartiet.

I Venstres forslag til partiprogram for neste stortingsperiode, står det nemlig nå:

«Når det gjelder cannabis mener vi at det foreligger nok internasjonal kunnskap og erfaringer fra andre land til at fordelene for samfunnet ved en regulert omsetning synes å oppveie ulempene. Vi vil derfor vurdere streng og kontrollert omsetning av cannabis, for eksempel gjennom apotek.»

Det er Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn som har ledet programarbeidet:

– Rusreformen er kjempeviktig for å sørge for at rusavhengige får hjelp, ikke straff. Men ett problem fjerner den likevel ikke: Det svarte markedet, der inntekter fra salg av rusmidler finansierer alvorlig kriminalitet, sier Rotevatn til TV 2.

Uenig internt

– Når erfaring fra andre land som Canada og USA viser at det er mulig med streng og kontrollert omsetning av rusmiddel som cannabis uten at samfunnsproblemene blir større, er det noe en i alle fall bør vurdere framover, sier Venstre-nestlederen videre.

Men programkomiteen ble ikke enig om Venstre faktisk skal åpne for en slik regulering. Et stort mindretall i komiteen har tatt ut dissens og vil stryke dette fra programmet.

Derfor skal saken avgjøres på landsmøtet til helgen.

Blant fylkeslagene som støtter forslaget er store lag som Oslo og Viken, mens forslaget møter motstand i Trøndelag og Møre og Romsdal.

– Jeg ønsker ikke å bidra til bruk av cannabis unntatt når tungtveiende medisinske grunner, sier fylkesleder Ragnhild Helseth i Møre og Romsdal, som også har sittet i programkomiteen.

Vestland og Troms og Finnmark er blant fylkeslagene som er delt i saken.

Det er heller ikke enighet om apotek er det mest egnede stedet for slikt salg, og det ligger også inne forslag om å la egne pol ta seg av salget.

– Lettere å få tak i hasj enn øl

Blant forkjemperne er Unge Venstre.

– Hva vil du si til tenåringsforeldre som mener at dette er å sende et signal til ungdommen om at narkotika ikke er så farlig?



– Alle i Venstre mener rusbruk er farlig, men uregulert er den enda farligere, mener leder i Unge Venstre Sondre Hansmark.

FOR: Leder i Unge Venstre, Sondre Hansmark. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

Han mener dagens politikk bare fører til mindre kontroll over et svart og kriminelt marked, som pusher narkotika til mindreårige.

– Jeg er liberal, men ikke så liberal at jeg synes vi kan fortsette sånn. Akkurat nå er det lettere å få tak i hasj enn øl, etter klokka 20.00 en fredagskveld, hevder Hansmark.

Skattestrid

Cannabis-krangelen er ikke den eneste saken som splitter partiet, som møtes til landsmøtet denne helgen.

Blant de andre sakene som skal debatteres er:

VINSTRID: Venstre skal til helgen finne ut om de er for eller imot at butikker skal få selge vin. Foto: Helge Hansen/NTB

Et flertall i programkomiteen har foreslått at partiet bør gå til valg på å gi butikkene mulighet til å selge både sterkere øl og vin i butikk, men et mindretall i komiteen vil sette strek ved øl, og fått støtte av landsstyret. Oslo Venstre er blant lagene som støtter flertallet i komiteen, og vil åpne for vin i butikk. Venstre-leder Guri Melby røpte på TV 2 Nyhetskanalen mandag at hun tidligere har stemt for vin i butikk, og foreløpig ikke har endret mening.

Formuesskatt: Et flertall i programkomiteen vil at Venstre skal gå til valg på å fortsette å trappe ned formuesskatten. Et mindretall vil beholde formuesskatten på dagens nivå. Partiets landsstyre har innstilt på at flertallet skal vinne fram her, men Oslo Venstre, Vestfold og Telemark Venstre og Agder Venstre er blant dem som vil beholde en moderat formuesskatt.

Arveavgift: I Venstres forslag til program står det nå at partiet vil gjeninnføre arveavgiften med et bunnfradrag på 10 millioner. Forslaget møter motstand i Vestland Venstre og Rogaland Venstre, og Viken Venstre er blant dem som har foreslått å stryke dette fra programmet. De har fått støtte fra landsstyret. Oslo Venstre derimot er for en moderat arveavgift.

Landsmøtet åpner fredag og varer til søndag ettermiddag. På grunn av koronasituasjonen blir landsmøtet avviklet digitalt i år.