Har du lyst på en bil som kan forsere ørkener og ta deg frem der det knapt finnes veier? Da er Land Rover Defender bilen for deg!

I fjor kom den i helt ny utgave, etter å ha vært borte fra markedet i noen år.

Den originale Land Roveren debuterte helt tilbake i 1948. Og selv om de gjorde mye med den underveis, var dette en primitiv bil gjennom hele livsløpet.

Det kan vi ikke si om nye Defender. Her er det massevis av moderne teknologi og komfort, samtidig som designet er tro mot røttene. Og ikke minst: Terrengegenskapene er av typen som gjør at sjåføren nok gir seg lenge før bilen må melde pass!

Slik ser takstigen ut når den er klappet sammen og felt inn på siden av bilen.

Defender vekker oppsikt

Defender er en stor og ruvende bil i seg selv. I tillegg har Land Rover tatt fram mye ekstrautstyr for deg som vil ha en bil som skiller seg ekstra fra mengden.

Vi i Broom har akkurat testet syvseter-versjonen av Defender. Og med såkalt Explorer pack med nedfellbar takstige er det en bil som vekker oppsikt.

Og så stor og høy som denne bilen er, kommer takstigen godt med hvis du skal ha med noe på det bunnsolide takstativet, enten det er ski, fem-seks sykler, noen kajakker eller et taktelt.

Du har kanskje lagt merke til at noen biler har dette på taket?

Med stigen kommer du deg enkelt opp på taket, enten du har med deg ski eller skal sove der oppe.

Tåler 150 kilo

Stigen er låsbar. Du åpner den med noe som ser ut som et mini-dørhåndtak. Så drar du den mot deg – og feller den ned langs siden av bilen. Så er det bare å klatre til topps.

Noen billig fornøyelse er den imidlertid ikke. «Deployable Roof Ladder» som Land Rover kaller den selv, kommer på 12.300 kroner. Men da får du den også ferdig montert.

Selve konstruksjonen er lett, men virker samtidig svært solid. Blant annet skal den tåle 150 kilo. Veier du mer enn det, bør du kanskje ikke klatre altfor mye i takstiger...

Første Defender takket for seg med spesialutgaver

Maks 150 kilo – vi tipper det holder for de fleste som vurderer å klatre opp her!

Viktig når du skal krysse en elv

I tillegg til praktiske bruksegenskaper, står den forresten også veldig godt til resten av utstyret i «Explorer pack», som koster 55.000 kroner ekstra. Her får du godsaker som snorkel (eller hevet luftinntak som det offisielt heter). Alle som har krysset en elv eller to med bilen, vet at det kommer svært godt med da.



Expedition-takstativet har en lastekapasitet på hele 132 kilo. På høyre side bak finner vi så en egen, låsbar oppbevaringsboks som er vanntett. Her er det bare å slenge inn skittent og vått utstyr.

Kjøre jorden rundt? Da er dette bilen!

Bagasjeboksen bak til høyre bidrar virkelig til høy ekspedisjonsfaktor her. Legg også merke til snorkelen langs venstre A-stolpe.

Skal til Nordpolen...

Kraftige skjermbuer hører med på en bil som dette, her er de laget i slitesterkt komposittmateriale. I tillegg kommer skvettlapper foran og bak, panserdekaler i matt sort (som ser veldig bra ut) og deksel til reservehjulet på bakluken, med Defender-logo innprentet.

Kan du klare deg uten alt dette? Joda, du kan nok det. Men med dette utstyret på plass, får du en bil som ser ut som den skal til Nordpolen, hver gang du kjører til nærbutikken. Og verdien av det er vel ikke så rent liten..?

LES TESTEN: Den mest spesielle millionbilen du kan kjøpe i Norge

Se video av nye Land Rover Defender under: