Juventus-sjef innser Superliga-nederlaget

Andrea Agnelli er en av Superligaens grunnleggere. Nå innrømmer han at drømmen om Superligaen henger i en tynn tråd.

Styreleder i Juventus og én av grunnleggerne av Superligaen, Andrea Agnelli, innrømmer overfor nyhetsbyrået Reuters at drømmen hans ser ut til å kollapse.

Han påstår også at flere klubber var klare til å bli med før de engelske klubbene tirsdag kveld trakk seg fra prosjektet.

– Jeg ble kontaktet av flere klubber som spurte om de kunne bli med i Superligaen, sier Agnelli til nyhetsbyrået Reuters.

På spørsmål om han ser det realistisk at turneringen kan gjennomføres uten de seks engelske lagene som har offentliggjort at de trekker seg fra planene.

– For å være ærlig, nei. Det er tydeligvis ikke tilfellet, sier Juventus-sjefen ifølge Reuters.

Uttalelsen står i sterk kontrast til kommentarene Juventus-toppen kom med natt til tirsdag. Da var det kjent at de seks engelske klubbene som skulle være en del av prosjektet hadde trukket seg.

– Det foreligger en blodspakt mellom klubbene, så vi gjennomfører. Dette prosjektet har 100 prosent sannsynlighet for suksess, sa Agnelli til avisen La Repubblica.

Andrea Agnelli har vært leder av Den Europeiske Klubbforeningen (ECA) hvor han de siste årene har vært med på å jobbe med den nye Champions League-strukturen.

Derfor kom det som en stor bombe på UEFA at Agnelli viste seg å være en av hovedmennene bak den omdiskuterte Superligaen.

UEFA-president Aleksander Čeferin gikk mandag ut og kalte Juventus-sjefen for en slange.

– Vi visste ikke at vi hadde slanger som jobbet tett med oss, men nå vet vi det, sa Čeferin under mandagens UEFA-pressekonferanse.

– Jeg vil ikke bli for personlig, men jeg har aldri sett en person som har løyet så mye og konsekvent som ham. Jeg snakket med ham på lørdag og han sa at det bare var rykter, at ingenting var i gjære. Så slo han av telefonen.

Juventus-aksjen stupte etter superliga-kaos

Juventus-aksjen sank med mer enn ti prosent etter at planene om en europeisk superliga i fotball kollapset tirsdag.

Dermed fulgte den i fotsporene til Manchester United-aksjen som allerede tirsdag opplevde et markant fall på New York-børsen.

Juventus-aksjen nådde sitt høyeste nivå siden september etter at Super League-planene ble lansert natt til mandag. Tirsdag og onsdag ble oppgangen etterfulgt av et kraftig fall.

Det kom i kjølvannet av at de seks engelske klubbene som skulle deltatt i superligaen trakk seg fra prosjektet tirsdag kveld. Beslutningen ble tatt etter at de i to dager hadde blåst orkan rundt planene.

Juventus-aksjen falt allerede tirsdag 4,23 prosent på Milano-børsen, og i morgentimene onsdag var den ned ytterligere 10,77 prosent.

Manchester United-aksjen falt tirsdag med seks prosent på New York-børsen. Dermed var den brått tilbake på samme nivå som før Europa League-prosjektet ble lansert.

