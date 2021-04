Hevder «Paradise hotel»-overgrep kan gi flere år i fengsel

Den svenske straffeadvokaten Emma Persson sier til Aftonbladet at hendelsene i svenske «Paradise Hotel» dreier seg om to forskjellige seksuelle forbrytelser.

Begge kan føre til kriminell etterforskning:

STRAFF: Advokat Emma Persson mener hendelsen på «Paradise Hotel» kan føre til fengselstraff. Foto: Advokatbyrået Emma Persson

– Hvis du putter fingrene i underlivet mot en persons vilje kan det være voldtekt. I det andre tilfellet kan det være seksuell trakassering, sier Persson til Aftonbladet.

Persson mener straffen kan komme på minst to år i fengsel, og sannsynligvis mer enn to år.

Utsatt for overgrep

«Paradise Hotel»-deltaker Toby Johnson (21) ble sendt hjem av produksjonen etter flere regelbrudd under innspillingen.

To andre deltakere, Jennifer Paatere (23) og Annie Dahlberg (24), hevdet at de var blitt utsatt for overgrep inne på hotellet og at det var Johnson som sto bak.

Dahlberg fortalte at Johnson fingret henne selv om hun sa tydelig at hun ikke ønsket det.

I en annen situasjon drar Johnson ned Paatere sin BH mens de prater slik at hun viser brystene sine. 23-åringen sa nei og ba han stoppe og mener det var et overgrep mot henne.

Hendelsene Paatere og Dahlberg snakker om skjedde under innspilling, og ble dermed filmet.

Persson sier at dette tilfellet skiller seg ut fra andre lignende saker ettersom det finnes bevis på film. Vanligvis pleier rettsprosessen å jobbe ut fra historiene til de to personene som var tilstede under hendelsen.

NENT kan være medskyldig

Tirsdag fortalte NENT Groups at de har politianmeldt hendelsene - noe de utsatte kvinnene satte pris på.

Advokat Persson mener likevel at NENT også kan være medskyldig dersom de så overgrepene uten å gripe inn.

– Hvis det er et så grovt regelbrudd som voldtekt, som har pågått mens produksjonen og andre har sett på uten å gripe inn, så kan det bli et spørsmål om de har unnlatt å avverge lovbruddet, forklarer Persson.

SESONG FJERNET: Hele sesongen av «Paradise Hotel» har blitt fjernet i ettertid på Viaplay og Viafree. Her er de to kvinnene som anklager Johnson for overgrep: Jennifer Paatere (venstre) og Annie Dahlberg (høyre). I midten står Toby Johnson. Foto: Patricia Recourt/Viaplay

Pressesjef i NENT, Susanne Nylén, sier at de nå har fokus på deltakernes trivsel mens dette er en pågående politisak, og ønsker ikke å kommentere noe mer om saken ifølge Aftonbladet.

Beklager oppførselen

Johnson beklaget seg i programmet og sa i ettertid at han angret på det han hadde gjort og at han oppførte seg som en idiot.

Han har også tatt til Instagram for å beklage seg på ny etter at episoden ble sendt på Viaplay.

– Beklager, jeg vet at oppførselen min i fjor var fryktelig og ekkel, og jeg har følt meg dritt av det hver dag. Jeg har siden jobbet med meg selv, oppførselen og humøret mitt, skriver han innledningsvis.

Johnson forklarer at han nå har vært edru i fire måneder og at han nå jobber hver dag for å bli et bedre menneske.

Viaplay og Viafree har i ettertid fjernet hele sesongen av svenske «Paradise Hotel».