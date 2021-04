Slik var politiets første beskrivelse av drapet på George Floyd – grell kontrast til virkeligheten

Tirsdag ble tidligere politimann, Derek Chauvin, funnet skyldig i drapet på George Floyd.

Når man nå ser på hvordan politiet omtalte dødsfallet i sin første pressemelding, er det slående hvor lite den gjenspeiler de virkelige hendelsene.

«To betjenter ankom stedet og fant den mistenkte, en mann i 40-årene i en bil. Han ble beordret ut av bilen. Etter han var ute motsatte han seg arrestasjon, men betjentene klarte å få ham i håndjern og noterte seg at han virket å være i helsemessig nød. Betjentene ringte etter ambulanse. Han ble kjørt til Hennepin County Medical Center hvor han døde kort tid senere.

På ikke noe tidspunkt ble det brukt noen form for våpen under denne hendelsen».

Dette var pressemeldingen som ble sendt ut dagen etter drapet på George Floyd. Foto: Minneapolis Police Department.

Kvalt til døde

Som pressemeldingen sier, var det ikke våpen involvert, men realiteten var at Chauvin satte kneet sitt på nakken til Floyd i over ni minutter, og holdt ham nede lenge etter han hadde sluttet å puste.

Pressemeldingen nevner heller ikke at Floyd ropte gjentatte ganger at han ikke fikk puste, og antyder derfor at den medisinske tilstanden hans var noe uavhengig at politiets handling.

– Seriøst. Les dette om igjen nå som vi vet bedre, skriver nyhetsanker i CNN, Jake Tapper, på Twitter.

En reporter fra 9News, Chris Vanderveen, skriver på Twitter at dette er en viktig påminnelse for alle journalister at man ikke uten videre kan stole på politiets pressemeldinger.

Floyds rop, «Jeg får ikke puste», ble et slagord for omfattende Black Lives Matter-demonstrasjoner verden rundt.

Skyldig på alle punkter

Chauvin var tiltalt for to grader av uaktsomt drap og en grad av forsettlig drap. Han ble kjent skyldig på alle tiltalepunktene.

Det innebærer at retten konkluderer med at Chauvin visste at han utsatte Floyd for alvorlig fysisk skade. Det innebærer ikke at juryen måtte finne det bevist at Chauvin mente å drepe ham, men den nærmeste oversettelsen på norsk for det mest alvorlige tiltalepunktet er likevel forsettlig drap.

Dette tiltalepunktet har en strafferamme på 40 år; de øvrige er på 25 og 10 år.

Straffeutmålingen vil trolig ta noe tid, muligens flere uker.

Den tidligere politimannen ble ført vekk fra rettslokalene i håndjern og ble derfra fraktet til fengsel.

Etter rettskjennelsen tirsdag sa flere utenfor bygningen til mediene der at de nå endelig kan puste igjen, og Floyds familie gråt av lettelse.