Vitner hørte skyting: – Ubehagelig når sånt skjer like utenfor

TØNSBERG (TV 2): Rema 1000-kjøpmann Rolf Erik Sørensen (36) hadde tre ansatte på jobb da en mann i 30-årene ble skutt like utenfor butikken.

Klokken 22.14 tirsdag kveld ble politiets nødtelefon oppringt av en mann i 30-årene som fortalte at han muligens var skutt.

Mannen befant seg ved Kilen industriområde like utenfor Tønsberg sentrum. Da politiet kom til stedet, lå han på asfalten like ved parkeringsplassen utenfor en Rema 1000-butikk.

Han ble hastet til sykehus, men erklært død senere på natten. Politiet etterforsker derfor saken som et drap med ukjent gjerningsperson.

– Avdøde var knyttet til et kjent kriminelt miljø i Tønsberg, og slik vi ser det fremstod han ikke som et tilfeldig offer, sier politistasjonssjef Øystein Holt onsdag formiddag.

STASJONSSJEF: Øystein Holt i Sør-Øst politidistrikt. Foto: Frode Sunde / TV 2

Ifølge NRK og VG er den avdøde blant annet domfelt for narkotikaforbrytelser tidligere.

Søker i containere

TV 2 får opplyst at avdøde ble truffet av flere skudd i overkroppen.

Gjennom natten har krimteknikere fra Kripos finkjemmet en større del av industrimområdet etter spor.

Flere containere er ennå sperret av og vil bli gjennomsøkt etter gjenstander som kan knyttes til saken.

PAKKER SAMMEN: Ved 09.30-tiden onsdag morgen fjernet politiet de siste sperrebåndene på Kilen industriområde. Fremdeles er containere sperret av. Foto: Frode Sunde / TV 2

Politiet ber samtidig alle som kan ha hørt skudd eller sett biler i området ved industriområdet, om å melde seg.

TV 2 har onsdag snakket med personer som hørte skytingen.

– Jeg trodde først det var en eksospotte eller noe sånt, men etterpå så jeg at det var mye politi og ambulanse på stedet, sier Jennie Elise Johansen (28), som bor rett på andre siden av bilveien fra der mannen ble funnet.

En annen nabo forteller at hun hørte et høyt smell og noen lyder etterpå. Også hun tenkte at det kunne komme fra en eksospotte.

ÅSTEDET: Politiets krimteknikere jobbet på et stort avsperret område gjennom tirsdag kveld og natt til onsdag. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Først da hun gikk på badet noen minutter senere og så rett mot åstedet, skjønte hun at noe hadde skjedd.

– Jeg så at det lå en person i stabilt sideleie i innkjøringen, og at det stod noen mennesker rundt. Umiddelbart tenkte jeg at det kunne være en påkjørsel, men jeg tenkte også litt på smellet jeg hadde hørt, sier hun.

Nabo: – Skremmende

Ganske raskt kom første politipatrulje til stedet.

– En politimann satte seg ned på bakken. Jeg så ikke så godt, men etter hvert kom det en ambulanse. Da så jeg at personen rørte på seg, og jeg var glad for at vedkommende i hvert fall var i live.

I løpet av minuttene som fulgte, kom en bil fra legevakten og flere politipatruljer. Samtidig reiste ambulansen fra stedet med mannen som var skadd.

MERKER: Det er tydelige blodspor på asfalten der mannen i 30-årene ble funnet. Foto: Frode Sunde / TV 2

Naboen merket seg at flere politifolk var bevæpnet. Hun reagerte også på at de lyste rundt omkring på området.

– Så leste jeg i Tønsbergs Blad at noen hadde avfyrt skudd, og da skjønte jeg hva som hadde skjedd. Det er litt skremmende, vi er jo ikke vant til sånt, sier hun.

Sikret video

Rema 1000-kjøpmann Rolf Erik Sørensen (36) forteller at de hadde tre ansatte på jobbe tirsdag kveld. Skytingen skjedde en snau time før de skulle stenge klokken 23.

Ifølge Sørensen hørte ingen av de ansatte skuddene, men de har likevel vært i kontakt med politiet, som også har sikret seg butikkens videoovervåkning.

– Vi ønsker naturligvis å bidra til å opplyse politiets etterforskning, sier han.

PÅ JOBB: Dagen etter skytingen er det flere som vil ha et ord med de ansatte på Rema 1000 i Tønsberg. Foto: Frode Sunde / TV 2

De ansatte blir ivaretatt i ettertid av hendelsen.

– Selv om man ikke har vært vitne til dette selv, så er det veldig ubehagelig når noe sånt skjer like utenfor døren, sier Sørensen.

Fredelig område

Politistasjonssjef Holt opplyser at politiet nå blant annet går gjennom innhentede overvåkningsbilder og avhører vitner.

Fordi politiet mener hendelsen kan knyttes til et kriminelt miljø, er Holt opptatt av at alle fremdeles skal føle seg trygge ved Kilen industriområde.

– Avdøde fremstår ikke om et tilfeldig offer, men det virker å være tilfeldig at han oppholdt seg i akkurat dette området, sier Holt til TV 2.

Også naboene TV 2 har snakket med, karakteriserer området som fredelig.