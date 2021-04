Drapsoffer ringte selv til politiet og sa det var mulig han var skutt

Politiet har startet drapsetterforskning etter at en mann i 30-årene ble skutt i Tønsberg og senere døde på Sykehuset i Vestfold.

– Personen tok selv kontakt med nødtelefonen og sa at han muligens var skutt, sier politistasjonssjef Øystein Holt til TV 2.

TALSPERSON: Politistasjonssjef Øystein Holt. Foto: Frode Sunde / TV 2

Klokken var 22.14 da politiet fikk melding om hendelsen. Selv om de foreløpig ikke har noen mistenkte, knytter politiet skytingen til et kriminelt miljø.

Ubesvarte spørsmål

Mannen var ennå ved bevissthet da politiet kom til stedet, men ifølge Holt var han ikke i en tilstand der det var mulig for politiet å snakke med ham.

Spørsmålene om hvordan, hvem og hvorfor står fremdeles åpne. Politiet er heller ikke sikre på om det dreier seg om en eller flere gjerningspersoner.

– Vi jobber fremdeles med å få tak i vitner. Det skjedde på et tidspunkt da det fremdeles var åpne butikker. Vi jobber også med å hente inn video, og vi ser på alternativer for trafikken ut fra stedet, sier Holt.

MULIG BEVIS: Politiet har sikret seg overvåkningsvideoen fra parkeringsplassen der mannen i 30-årene ble funnet skutt. Foto: Frode Sunde / TV 2

Politiet ber alle som kan ha hørt skudd eller sett biler i området ved Kilen industriområde på Heimdal i Tønsberg, om å melde seg.

– Alle som var i Kilen-området mellom 21 og 23 må melde seg til politiet og fortelle at de var der, sier Holt.

Politiet er også interessert i observasjoner i tiden før 22.15 i samme område, eventuelt også observasjoner av biler som har kjørt i stor fart fra stedet rundt klokka 22.15.

Sperret av stort område

Frem til 8-tiden onsdag morgen jobber både Sør-Øst politidistrikt og krimteknikere fra Kripos på åstedet.

En stor del av Kilen industrimområde ble sperret av som følge av skytingen. Politiet vet ennå ikke hvor mannen i 30-årene ble skutt, og de holder det for mulig at han kan ha beveget seg et stykke etter skytingen.

Politiet har også sperret av flere containere som vil bli gjennomgått i håp om å finne gjenstander som kan knyttes til saken.