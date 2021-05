Denne energidrikken er verst for tennene dine

Ising, flisete og gjennomsiktige tenner, redusert tyggefunksjon og store tannsmerter er alle tegn på syreskader. Sure drikker som brus, juice og energidrikker kan gi slike skader.

TV 2 hjelper deg har undersøkt populære energidrikker for å se hvor skadelig de kan være for tennene.

Vi har også tatt med tre energidrikkende kolleger til tannlegen for en sjekk, se hvordan det gikk i videoen øverst.

Surere enn Cola

For å finne ut hvor skadelig energidrikk kan være for tennene har TV 2 hjelper deg målt pH-verdien i flere populære energidrikker fra Monster, Burn, Battery og Red Bull. PH-verdien i en drikke forteller hvor sur drikken er. Jo lavere pH, jo surere er drikken.

Ifølge Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer vil all pH på under 4,5 løse opp emaljen på tennene, og vil kunne føre til syreskader.

SURT: Kjemiker Alexander Sandtorv ble overrasket over resultatet av pH-målingene. Foto: Ingvill Sunnby/TV 2 hjelper deg.

– Energidrikker inneholder mange flere ingredienser enn brus, men det de har til felles er at det er de samme ingrediensene som gjør at de er sure: kullsyre og sitronsyre, sier kjemiker Alexander Sandtorv ved Universitetet i Oslo.

Sandtorv har målt hvor sure drikkene er ved hjelp av et pH-meter. I tillegg til energidrikkene målte Sandtorv også pHen i en vanlig Cola for å sammenligne.

I TV 2 hjelper degs undersøkelse hadde alle energidrikkene som ble målt en pH under 4,5, som vil si at de alle kan føre til syreskader. Battery var den sureste energidrikken og hadde en lavere pH enn Colaen.

Se alle resultatene nederst i artikkelen.

– Jeg er litt overrasket over at disse energidrikkene er like sure eller nesten like sure som Cola, sier Sandtorv til TV 2 hjelper deg.

Slik gjennomførte vi pH-målingene: - PHen på energidrikkene ble målt med et pH-meter av kjemiker Alexander Sandtorv. - Alle energidrikkene ble målt nøyaktig tretti sekunder etter åpning. - Fordi kullsyren kan påvirke pH-verdien ble det tatt en kontrollmåling på en av energidrikkene. Her ble kullsyren i energidrikken rørt ut i tretti minutter før målingen ble tatt. Målingen på denne var tilnærmet lik målingen etter tretti sekunder.

– Permanent skade

En undersøkelse gjennomført av Forbrukerrådet i 2018 viser at 42 prosent av ungdom i alderen 10-18 år drikker energidrikk.

MYE SURT: Ifølge Jovana Rosic er flere drikker surere enn mange tror, som for eksmpel vann med smak. Foto: Smil Tannlegesenter

Tannlege Jovana Rosic fra Smil Tannlegesenter sier at smådrikking av sure drikker gjennom dagen, som for eksempel energidrikker, gjør at mange unge sliter med syreskader.

– Vi ser dessverre en økt forekomst av syreskader, spesielt blant ungdom og unge voksne, sier Rosic.

Hun anslår at omtrent en tredel av deres pasienter har en eller annen form for syreskader.

– En syreskade er en permanent irreversibel skade som vil si at når man først har mistet emaljen så er den borte, sier Rosic.

Dersom man vil unngå syreskader anbefaler Rosic å kutte ned på inntaket av sur mat og drikke. Synes du dette er vanskelig har tannlegen noen andre tips.

PUSS TENNENE: Men, ifølge tannlege Rosic, bør du ikke pusse rett etter å ha drukket sur drikke. Da kan tennene få slipeskader. Hun anbefaler å skylle munnen med vann. Foto: Marte Pettersen/ TV 2 hjelper deg.

– Det kan være lurt å bruke sugerør for å ikke få drikken direkte på tennene. Det er også lurt å skylle munnen med vann eller fluor etter inntak av sur mat eller drikke, sier Rosic.

– Sunn fornuft

Ringnes, som produserer Battery, sier at mange drikker, inkludert en del av deres, er noe syrlige for å få frem den beste smaken.

– Sunn fornuft og moderasjon i kombinasjon med god tannhygiene er derfor viktig og noe vi anbefaler, sier kommunikasjonssjef i Ringnes, Nicolay Bruusgaard.

Red Bull henviser til uttalelse fra bransjeforeningen Energy Drinks Europe, som sier at energidrikker typisk har pH-nivåer tilnærmet lik appelsinjuice og andre fruktdrikker.

Coca-Cola European Partners sier, på vegne av Coca-Cola, Monster og Burn, at man på generelt grunnlag kan si at sur mat eller drikke kan føre til skader på tennene om man spiser eller drikker ofte.

– Nøkkelen til god tannhelse er å ha god tannhygiene og pusse tennene regelmessig. Det er også viktig å konsumere mat og drikke med moderasjon, sier Susanne Klevar, kommunikasjonssjef i Coca-Cola European Partners.