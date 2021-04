Christoffer (19) klaget på parkeringsbot – ble kalt «bortskjemt drittunge» i e-post fra kommunen

– Jeg har fått hatefulle kommentarer på Instagram før, men aldri på det viset. Når det i tillegg kommer fra en ansatt i Kristiansand kommune, føler jeg meg krenket. Men mest såra, i bunn og grunn, sier den skuffede 19-åringen til TV 2.

Han hadde parkert Teslaen slik at bilens bakende delvis stod bak parkeringsskiltet, og etter 18 minutter lå en bot og ventet på ham i frontruta. Den klaget han på.



Da han ikke fikk svar på klagen, kontaktet han en saksbehandler i kommunen på privat melding, og spurte om hun virkelig syntes han fortjente en bot.

Det ble ikke godt mottatt, og Christoffer fikk til svar at han ikke fikk medhold i klagen, og at han kunne politianmeldes for trusler fordi han hadde kontaktet saksbehandleren på Facebook.

Saken ble først omtalt i Fædrelandsvennen.

«Bortskjemt drittunge»

Da Christoffer sjekket e-posten sin påfølgende morgen, fikk 19-åringen en ubehagelig start på dagen da han så hva han hadde fått tilsendt.

«Ja, som man kan se har han lært veldig mye denne bortskjemte drittungen som mener han er verdens navle. Tror ikke han er så veldig uskyldig!» stod det i en e-post fra saksbehandleren.

Like etter kom en ny e-post:

«Beklager dette skulle selvføgelig ikke sendes til deg».

«BORTSKJEMT DRITTUNGE»: Disse e-postmeldingene våknet Christoffer til for få dager siden. Foto: Skjermdump / Privat

Saksbehandleren hadde også forsøkt å trekke saken og slette meldingene flere ganger, uten hell.

FORSØKTE Å TREKKE SAKEN: Saksbehandleren prøvde gjentatte ganger å fjerne den feilsendte e-posten. Foto: Skjermdump / Privat

– Jeg er jo 19 år. At voksne folk sitter og omtaler meg sånn og sender det til meg, synes jeg virkelig ikke er innafor, sier Christoffer.

– Hadde gått fint med en Nissan Leaf

Han tror årsaken til at han ble kalt en «bortskjemt drittunge» er at han poserer med en Porsche på profilbildet sitt på Facebook, som saksbehandleren kan ha sett da han kontaktet henne.

Christoffer mistenker også at Teslaen han kjørte da han feilparkerte kan ha vært en medvirkende årsak.

– Jeg stusser jo litt på om de har tatt med det i vurderingen om jeg skulle få medhold i klagen, om de har vært inne på profilen min og sett at jeg står med en Porsche.

Kristiansand-gutten er overbevist om at bilene har hatt en utslagsgivende effekt for saksbehandlingen, og tror det kunne vært unngått hvis han hadde kjørt en rimeligere bil.

– Hadde jeg stått med en Passat eller Nissan Leaf tror jeg det hadde gått fint, sier han.

Oppringt av sjefen

Da han oppdaget e-postene, tok Christoffer kontakt med saksbehandleren og sa at han ønsket å få boten opphevet. Det gikk ikke kommunen med på, og han ble oppringt av sjefen på kontoret, som beklaget e-posten på vegne av saksbehandleren.

Noen ytterligere beklagelse eller kompensasjon ble derimot ikke gitt.

– Jeg synes ikke hun la seg flat. Jeg har ikke hørt noe fra hun som skrev e-posten, sier Christoffer.

Til avisa Fædrelandsvennen nektet parkeringssjefen i Kristiansand kommune, Wibekke Syvertsen, for at de internt i selskapet omtaler folk som klager på bøter som «bortskjemte drittunger».

Vil ikke kommentere saken

Syvertsen kunne ikke svare på om omtalen kunne henge sammen med at bilen som stod feilparkert var en Tesla, eller at han poserte med en Porsche på profilbildet sitt på Facebook.

Parkeringssjefen ønsker ikke å kommentere saken ytterligere til TV 2. I en SMS til TV 2 henviser hun til saken i Fædrelandsvennen.

«Vi har beklaget hendelsen til klager, og ønsker ikke å gå inn i ytterligere detaljer. Ingen øvrige kommentarer», skriver Syvertsen i en SMS.