Gi barna nok lærere!

Skolen er ikke lenger kun skole. Det er en institusjon med enormt ansvar for barndommen, helsen og fremtiden til alle landets borgere over fem år.

Denne oppgaven er ikke skolen rustet til med dagens ressurser - nå må pengene på bordet!

En kritisk situasjon

Skolene må få mindre klasser og lærernormen må oppfylles i hver eneste klasse. I tillegg må vi ha nok spesialpedagoger og miljøterapeuter på alle trinn. Det haster.

I dag brytes faktisk opplæringsloven daglig på mange av landets skoler. Det er ikke fordi lærerne mangler en mastergrad eller fordi rektor er slem.

Det er fordi skolene er kritisk underfinansiert og underbemannet. Selv på skoler som oppfyller lærernormen og som har kompetente lærere og hjertevarm ledelse, lider mange barn daglig grunnet alvorlig ressursmangel.

Jeg var nylig vikar i en fjerdeklasse med litt over tjue elever. I løpet av timen ble det ropt rasistiske bemerkninger, en elev gråt, en stakk av og en hoppet ut av vinduet.

Jeg og den andre læreren som var til stede hadde ikke sjans til å hjelpe alle elevene alene. Blant fire niåringer oppsto en svært interessant diskusjon om religion og omskjæring. Denne diskusjonen hadde det vært så fint om vi hadde tid til å ta i fellesskap. Men jeg måtte hente han som stakk av og den andre læreren trøstet han som gråt. «Vi skal snakke om det senere».

Senere kom aldri.

Det skal bare én elev som har det vanskelig på innsiden til for at hele klassen opplever mindre læring og kaster bort verdifull skoletid på å vente på at læreren fikser «problemet». Men barnet er ikke problemet.

Barna er ikke problemet

Barna er aldri problemet når utagering oppstår. Det er vi voksne, laget rundt eleven, som ikke fungerer. Lærernes tid strekker ikke til – og hvor er miljøterapeutene, fagarbeiderne og spesialpedagogene, som kan forebygge og følge opp der det trengs?

Det finnes en lovfestet lærernorm som sier at det minst skal være en lærer for hver femtende elev på 1.-4. trinn og for hver tjuende elev på 5.-10. trinn. Dette hadde vært et flott utgangspunkt for klassestørrelse og lærertetthet – hvis den gjaldt for alle klasser.

Caroline Omberg leder aksjonsgruppa Foreldre og lærere for økt lærertetthet i grunnskolen » Foto: Privat

I dag skal denne lærernormen kun oppfylles via en snedig brøk på papiret, og ikke i den faktiske undervisningen. Overfylte klasserom med én lærer er derfor fortsatt praksis på mange skoler - og det er sjokkerende nok helt lov. At rundt 27 syvåringer deler én lærer er fortsatt lovlig.

Lærerne har stått alene i denne kampen altfor lenge. Nå må vi foreldre innse problemet med underbemanning i skolen - og vi må stå på frem mot valgkampen for å gi lærere og elever en mer harmonisk hverdag.

Tre konkrete grep

Hvis vi vil lage skoler som tar barndommen på alvor må laget styrkes der barna er. I praksis kan det bety:

1. Tak på klassestørrelser på 15-20 elever: Hver dag strømmer det inn eksempler i Facebook-gruppa vår, fra lærere i hele landet, som har opplevd svært positive resultater med denne klassestørrelsen – noe de fikk oppleve for første gang når det ble rødt nivå under korona.

De forteller om bedre resultater på kartlegginger, økt trivsel og mestring, bedre arbeidsro og kanskje viktigst av alt: elevene blomstrer og læreren kan endelig dra fra jobb med god samvittighet. Svært mange lærere som får ansvar får mindre grupper forteller også at aktiv læring og elevmedvirkning blir lettere og at relasjonene til og mellom elevene styrkes.

Du trenger ikke lete lenge for å finne forskning som viser at dette har enormt positiv effekt på læring.

2. Reell lærernorm i hver eneste klasse: Lærernormen bør komme alle barn i alle klasser til gode. Det gjør den ikke i dag. En reell lærernorm betyr at så fort en klasse i småskolen bikker 15 elever, eller en klasse på mellomtrinnet bikker 20 elever, så settes det inn en ekstra lærer.

Da kan man dele opp klassen, variere og tilpasse.

3. En stor pott øremerket laget rundt eleven: Det skal være lett for en rektor å sørge for nok spesialpedagoger, miljøterapeuter, skolepsykologer og fagarbeidere til at skolen kan gi hjelp og støtte der det trengs - med en gang - uten å vente på vedtak eller neste års budsjett.

Flaut og skammelig

Barn er plassert i en statlig institusjon som skal ta vare på dem og da må staten betale for det de profesjonelle i institusjonen, altså de ansatte på skolen, selv mener de trenger for ta best mulig vare på barna.

Aksjonsgruppa bak Facebook-gruppa «Foreldre og lærere for økt lærertetthet i grunnskolen» representerer ulike kommuner, og vi får inn historier fra hele landet, så vi kan bekrefte at problemet er nasjonalt.

Vi vil ha en regjering som prioriterer å forebygge, i tillegg til å slukke brannen, og som tar regninga for å legge til rette for den gode barndommen. Vi betaler gladelig litt ekstra skatt, og dropper gjerne noen veiutbygginger, for at dette skal skje.

At Norge skal spare penger på å ikke gi skolene nok og rett personell er flaut og skammelig, og det har alvorlige, langsiktige konsekvenser. Det er som å tisse i buksa for å holde varmen - det straffer seg på sikt.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no