49-åringen som er tiltalt for drapet på Kristian Løvlie (34) i fjor, erkjenner straffskyld for drap. – Han var verdens snilleste, sier den gråtkvalte samboeren til avdøde i retten.

Drapet fant sted i Nittedal den 27. mai i fjor.

I dag begynner rettssaken.

Statsadvokaten innledet dagen i Nedre Romerike tingrett med å lese opp tiltalebeslutningen, som beskriver selve drapshandlingen.

– Jeg har gjort dette, sa tiltalte.

Samboeren er det første vitnet som forklarer seg onsdag.

– Familien var komplett

Da samboeren, Siri Lausund Inderberg, inntok vitneboksen fortalte hun om hvordan de to møtte hverandre på en hyttetur i 2009. De fikk sin første datter i 2013, og sin andre i 2016.

– Vi gikk noen runder før vi bestemte oss for å få et tredje barn, men vi gutset og valgte å gå for nummer tre, sier hun.

30. april kommer parets tredje barn, en sønn, til verden.

– Familien var komplett, og vi fikk kjenne på maks lykke i 27 dager, sier den gråtkvalte samboeren i retten.

Videre forklarer hun seg, tydelig preget, om dagen da Kristian ble borte. Det gikk nesten et døgn før de fant ut hva som hadde skjedd.

Et døgn hun beskriver som svært vanskelig.

Kristian ble drept tidlig om morgenen, men samboeren reagerte ikke før på ettermiddagen, da Kristian ikke kom hjem fra jobb.

I 17-tiden begynte hun å ringe rundt til venner og familie for å høre om de hadde snakket med mannen hennes.

SAVN: I retten fortalte samboeren om hvordan savnet av pappaen preger barna. Foto: Privat

– Jeg sov ikke et sekund den natta. Det var helt jævlig, og jeg skjønte at noe hadde skjedd, sier Inderberg.

Dagen etterpå kom politiet på døra.

– De sa at de hadde funnet Kristian, og at han var drept. Da raste verden sammen.

– En kamp

I dag, ett år etterpå, beskriver hun et liv som er ødelagt for alltid.

– Jeg trenger hjelp til alt, og er jeg er så lei av det. Jeg er en brikke i et excel-ark. Hver eneste dag er det noen i huset fra halv syv for å hjelpe meg, enten venninner eller familie, sier hun.

Samboeren forteller også at datteren som var seks år gammel da drapet skjedde, sliter med panikkangst, sorg og redsel.

– Hun var en pappajente, og er veldig preget av dette. Hun har panikkangst, fæle drømmer og tør ikke sove alene, sier hun.

Moren må flere ganger underveis i forklaringen stoppe og trekke pusten. Hun gråter og er tydelig preget av situasjonen.

– Hver eneste dag er en kamp. Jeg synes det er beintøft, sier hun.

Skjulte spor

Omkring klokken 08.15 ble Løvlie med 49-åringen, som leide bolig av faren hans, inn i en garasje. Mannen ville angivelig at Løvlie skulle finne ut hva som var galt med gressklipperen hans.

Inne i garasjen ble Løvlie drept med 18 knivstikk i halsen, brystet og ryggen. Leieboeren reiste umiddelbart til legevakten med skader i en hånd.

I sitt innledningsforedrag redegjorde statsadvokat Sturla Henriksbø ytterligere for selve drapet og andre hendelser på drapsdagen.

Etter at den tiltalte mannen fikk sydd skadene i hånden sin på legevakten, reiste han tilbake til garasjen der kroppen til Kristian Løvlie fortsatt lå skjult under noen esker.

ÅSTED: Krimteknikere i garasjen der Kristian Løvlie (34) ble drept. Foto: Ole Berg-rusten/NTB Scanpix

Da han kom tilbake, en drøy time etter at drapet skjedde, løftet han liket inn i bilen sin, en Citroën Picasso, og kjørte rundt med det i om lag halvannen time.

11:35 ankom han Maxbo Nittedal, der han satte fra seg bilen.

Resten av dagen skal han ha ryddet i garasjen, og prøvd å skjule drapet, ifølge statsadvokat Sturla Henriksbø.

– Han knuste tiltaltes telefon, og kastet den. Han klippet gresset, handlet mat og spiste middag med familien sin, sier Henriksbø.

Løy i avhør

Tiltalte ble samme kveld avhørt som vitne. Da sa han ingenting om drapet.

Likevel fremsto 49-åringen på en slik måte at politiet fattet interesse for ham. Flere vitner hadde også sett ham sammen med Løvlie på morgenen før han ble meldt savnet.

Sent på kvelden ble leieboeren derfor innkalt til nytt avhør. Da la han kortene på bordet.

Politiet rykket umiddelbart ut og fant bilen med den savnede familiefaren i bagasjerommet.

PARKERT: Politiet fant bilen med kroppen til Kristian Løvlie på Maxbo Nittedal den 27. mai . Foto: Ole Berg-rusten/NTB Scanpix

Overvåkningsbilder både fra eiendommen der drapet skjedde, og fra parkeringsplassen på Maxbo, er blant bevisene som skal legges frem i retten.

En pulsklokke som avdøde hadde på seg under drapet er også et viktig bevis i saken.

