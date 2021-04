Håndballstjerna venter barn: – Noe vi ser veldig frem til

Espen Lie Hansen fra landslaget i håndball deler gladnyheten på sin Instagram-konto om at han skal bli pappa.

Dette er han og kjæresten Nora C. Bredesen sitt første barn sammen og de skal nå bli en familie på tre.

– Det er noe vi ser veldig frem til og det blir veldig spennende. Da får jeg en å dele lekekassen min med, sier Lie Hansen til God kveld Norge.

Termin i oktober

På Instagram har Lie Hansen delt et bilde av kjærestens mage sammen med teksten:

«Kommer snart».

Det har kommet flere gratulasjoner blant annet fra fotballspiller Jon Arne Riise, artist Mikkel Christiansen og håndballspiller Joakim Andre Hykkerud.

Lie Hansen kan også fortelle God kveld Norge at termin er i oktober.

I AKSJON: Espen Lie Hansen med det norske flagget på brystet. Foto: Loic Venance

Landslagsspiller

32-åringen har tatt to sølv med det norske håndballandslaget for herrer og har totalt 159 landskamper og imponerende 456 landslagsmål.

32-åringen var utenlandsproff i åtte år før han kom tilbake til hjemstedet sitt Drammen.

Den siste tiden har han spilt for Drammen håndballklubb, men nylig bestemte klubben seg for at de ikke forlenger kontrakten med Lie Hansen.

Da han var i utlandet spilte han blant annet for klubbene: Dunkerque, Magdeburg, Bregenz, Midtjylland, Bjerringsbro-Silkeborg og Nantes.