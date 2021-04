Millioner så den historiske dommen på TV – «alle» prater om det som står i hånda

Chauvin ble tirsdag kveld funnet skyldig i drapet på 46 år gamle George Floyd i mai i fjor.

Da Minneapolis-mannen ble ført ut av rettssaken iført håndjern, kunne tilskuerne og den oppmøtte pressen se at han hadde skrevet noe i venstrehånda.

Den tidligere politibetjentens advokat, Eric Nelson (46), sier til TMZ at Chauvin hadde skrevet ned hans telefonnummer i hånda.

Årsaken til dette var at Chauvin visste at hvis han ble funnet skyldig, ville han trolig bli pågrepet umiddelbart og satt i varetekt uten mulighet til å prate med advokaten sin først.

FORBEREDT: Derek Chauvin hadde skrevet ned advokatens telefonnummer på venstre hånd før dommen mot ham falt. Foto: AP

Fryktet lappekasting

Chauvin visste at han ville få lov til å ta én telefonsamtale.

TMZ skriver at Chauvin trolig skrev nummeret i hånda fordi han var bekymret for at hvis han skrev det ned på en lapp, ville lappen bli konfiskert før han ble satt i varetekt.

Eric Nelson vil ikke si hvorfor Chauvin planla å ringe ham, men det er ifølge nettstedet sannsynlig at den tidligere politibetjenten vil anke dommen og ønsker å prate om dette med advokaten.

Chauvin sto tiltalt for tre brudd på den amerikanske straffeloven, og i norsk rett vil det tilsvare forsettlig og uaktsomt drap.

Han ble funnet skyldig på alle tre punkter, og den øverste strafferammen er 40 års fengsel.

Straffutmålingen vil komme om åtte til 12 uker, opplyste dommeren før han hevet retten.

FOLKEHAV: Demonstranter feirer dommen mot Derek Chauvin i Minneapolis tirsdag. Foto: John Minchillo/AP

Urettferdig rettergang

I sin anke kommer Chauvin trolig til å argumentere for at han ikke fikk en rettferdig rettergang på grunn av den enorme oppmerksomheten George Floyd-saken har fått verden rundt.

Det er spekulert på om Chauvins forsvarer vil forsøke å argumentere for at den demokratiske kongresskvinnen Maxine Waters (82) påvirket juryen da hun sa hun håpet at Chauvin ble kjent skyldig til amerikanske medier – samtidig som forsvaret holdt sitt sluttinnlegg.

PÅVIRKET JURYEN?: Den amerikanske kongresskvinnen Maxine Waters uttalte at hun håpet at Chauvin skulle bli funnet skyldig, samtidig som forsvaret holdt sitt sluttinnlegg. Foto: J. Scott Applewhite

Dommeren i saken, Peter Cahill, erkjente at forsvaret hadde et godt argument, og refset Waters for kommentarene.

President Joe Biden (78) har også kommentert saken i forkant av juryens kjennelse, og sa han ba om at juryen traff den rette avgjørelsen.

– Etter mitt syn er det overveldende, sa Biden om bevisene i saken.

Se video: Her forstyrres Fredrik Græsvik på direkten: – Please!

Klar for feiring

TV 2 møtte tirsdag en afroamerikaner som vil følge avsigelsen like før juryen leste opp sin avgjørelse.

– Om han får streng straff, vil vi feire. Det burde skjedd for lenge siden. Jeg håper han kjennes skyldig for alle tre tiltalepunktene. Det hadde skjedd om en som meg hadde gjort det samme, sa han.

– Tror du dette vil bli sett på som en seier for Black Lives Matter?

– Nei, dette er større enn Black Lives Matter. Det ville vært en seier for hele samfunnet vårt og hele USA. For vi er borgere i dette landet, enten de liker det eller ikke, sa mannen.

Se videoen: – Dette er historisk

– Ba for sitt liv med sitt siste åndedrag

Påtalemyndigheten har i rettssaken, som har pågått de siste tre ukene, argumentert for at Chauvin misbrukte sin makt, og drepte den forsvarsløse Floyd.

Påtaleansvarlig Steve Schleicher sa i sitt sluttinnlegg at Chauvin ved å sette seg på Floyds nakke i ni og et halvt minutt kvalte ham, og nådeløst drepte ham.

– Hans siste ord var: «Vær så snill, jeg får ikke puste». Han sa det til Chauvin. Men politibetjenten hjalp ikke. Han fortsatte å kjøre kneet sitt ned i nakken hans. Goerge Floyd ba for sitt liv med sitt siste åndedrag, sa Schleicher.

VENTER PÅ DOMMEN: Derek Chauvin (.t.h) og hans advokat Eric NElson i rettssalen i Minneapolis like før dommen faller. Foto: AP

– Det krever oksygen om du skal snakke

Chauvins forsvarere har hevdet at Floyd gjorde det en hver «rimelig» politibetjent ville gjort i saken, og brukte mye tid på å forsøke å reise tvil rundt spørsmålet om hvorvidt Floyd døde av kvelning.

Forsvarer Eric Nelson mente også at det at man kan høre Floyd si: «Jeg klarer ikke å puste» var en naturlig årsak til at Chauvin ikke fjernet kneet sitt.

– Rimelige politibetjenter vurderer dette. Det krever oksygen om du skal snakke, sa Nelson.

Rettsmedisineren som vitnet i saken, Andrew Baker, kalte saken drap, og har konkludert med at Floyd døde av kvelning.

Han sa også at de narkotiske stoffene som ble funnet i blodet til Floyd bidro til at han døde den dagen, men sa at politimannens maktbruk mot halsen hans var den viktigste årsaken til dødsfallet.