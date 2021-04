Superstjernen anklaget ekskjæresten for å være voldelig – nå må han i fengsel

Skuespiller Hayden Panettiere, kjent fra både «Heroes» og «Nashville», har anmeldte ekskjæresten flere ganger. Nå melder flere internasjonale medier at han dømt til fengselsstraff.

STJERNE: Panettiere har vært et kjent navn i Hollywood i en årrekke. Foto: Matt Sayles

Da han ble arrestert, sa TV-profilen følgende til Entertainment Tonight:

– Jeg står frem med sannheten om hva som skjedde med meg i håp om at historien min vil styrke andre i voldelige forhold, og hjelpe dem med å få den hjelpen de trenger og fortjener. Jeg er forberedt på å gjøre mitt for å sikre at denne mannen aldri skader noen mer. Jeg er takknemlig for støtteapparatet mitt, som hjalp meg med å finne mot til å gjenvinne stemmen min og livet mitt.

MYE PRESSE: Det var enorm medieoppmerksomhet da paret ble sammen. Foto: DDP

45 dager bak lås og slå

Entertainment Tonight skriver at dommen kom tirsdag kveld.

Hickernsen ble anmeldt for vold og overgrep i hjemmet i juli 2020. I retten erkjente han delvis straffskyld.

7. mai må han i fengsel, og der skal han bli i 45 dager. I tillegg til fengselsstraffen ble Hickerson dømt til fire års formell prøvetid, 52 «kurs» om familievold, 500 dollar i erstatning og fem år med besøksforbud.

Ikke første gang

Første gang Panettiere anmeldte Hickerson, var i mai 2019. Han ble arrestert og senere dømt.

Den gang fikk han et besøkelsesforbud og streng beskjed om å holde seg unna henne.

DØMT: Hickerson har fått beskjed om å holde seg unna ekskjæresten og ikke kontakte henne. Foto: Teton County politistasjon

Ifølge flere medier, slo likevel ikke paret opp før i februar 2020 – flere måneder etter den første dommen. De skal ha slått opp fordi Hickerson igjen var voldelig.

Ifølge rettsdokumenter fra februar 2020, innhentet av blant annet Entertainment Tonight, ringte Panettiere politiet etter at Hickerson angivelig «slo henne med en lukket knyttneve på høyre side av ansiktet hennes».

I en rapport står det at politiet visstnok skal ha oppdaget synlige skader i Panettieres ansikt, inkludert «en ny skrape og hevelse på toppen av venstre hånd». Skuespiller forklarte at hun trodde dette kom fra Hickersons klokke under en krangel.

Ifølge politidokumentene skal hun ha sagt at «han banket dritten ut av meg» da de ankom stedet.