I fjor gjorde MG comeback i Norge, med elbilen ZS. Da var det 15 år siden MG og morselskapet Rover gikk konkurs.

MG havnet etter en tid i Kina. Dermed er det egentlig bare merkenavnet som er tilbake, de nye modellene har fint lite å gjøre med "gamle" MG.

De fleste av oss forbinder nok MG mest av alt med todørs roadster. Her sto MG for legendariske modeller, som i sin tid solgte svært bra.

Helt på tampen laget de også en heftig sportsbil. Vi snakker supersjeldne saker, med bare et 80-talls produserte eksemplarer. En av dem er akkurat nå til salgs i Norge. Mer om den snart, først litt historietime:

Trodde fremtiden var lys

MGs storhetstid var på 50-, 60- og 70-tallet. Særlig MGB er for mange definisjonen på klassisk, engelsk roadster.

Etter hvert ble tradisjonsrike merker som MG, Austin, Morris og Triumph innlemmet under Rover-paraplyen. Britisk bilindustri slet allerede før japanerne kom og tok markedsandeler i Europa, og utover på 70- og 80-tallet var kampen bare tøffere og tøffere.

I 1994 skjedde det imidlertid noe som gjorde at mange trodde at Rovers fremtid var lys. Da kom nemlig BMW på banen og kjøpte selskapet, inkludert MG, Land Rover, Mini, Triumph og Austin Healey.

Ambisjonen var klar: MG skulle lage heftig sportsbil som samtidig skulle fungere som en imagebygger.

Hadde tro på Rover...

Hos BMW var man overbevist om at framtiden var å stå på flere bein, og ha flere merkevarer under samme paraply. Det skulle vise seg å bli en svært kostbar overbevisning...

Det er ikke til å stikke under en stol at det er kulturforskjeller mellom Tyskland og Storbritannia. Det gjelder også måten å utvikle og bygge biler på. Etter overtagelsen av Rover, hadde BMW fokus på at engelskmennene skulle få stor grad av selvstyre. De skulle ikke overkjøres fra München, men få få lov til å rendyrke det de var gode på.

BMW investerte betydelige beløp i den første nye Roveren, den retro-stylede 75 som etter hvert fikk søstermodellen MG ZT.

ZT var MG-versjonen av Rover 75. Denne finnes det noen eksemplarer av i Norge.

BMW fikk nok

Det gikk imidlertid ikke lang tid før ryktene begynte å gå om at alt ikke var like idyllisk i dette "samarbeidet". Om Rover-delegasjoner som fløy over til Tyskland, ble enige med eierne som hvordan ting skulle gjøres – og så fløy hjem til England og gjorde det stikk motsatte.

Til slutt fikk BMW nok. De tok kontrollen og satte inn sine egne folk i de viktige posisjonene. Men da var det nok allerede for sent.

Troen på at de skulle lykkes med Rover, ble stadig mindre hos BMW. Det førte igjen til at de kuttet investeringene.

Fikk med seg 400 millioner

I 2000 var det over. BMW beholdt Mini, de solgte Land Rover til Ford, og MG Rover havnet igjen på britiske hender. Denne gangen hos en konsortium som interessant nok kalte seg Phoenix.

De kjøpte selskapet for 10 pund, samtidig som de fikk med seg en betydelig "medgift". I BMWs siste hele eierår skal Rover ha tapt rundt 800 millioner kroner. Nå fikk de nye eierne med seg over 400 millioner kroner, for å ta over selskapet.

Mye penger, men langt fra nok til å kunne snu selskapet. Her var det klart at nye eiere eller samarbeidspartnere med frisk – og stor – kapital ville være helt nødvendig om Rover skulle overleve.

Her viser MG frem XPower hjemme i England, til stor festivitas.

Et ganske uforståelig prosjekt

Og nå kommer vi til bilen som er til salgs i Norge. Mens MG Rover var på vei mot stupet, klarte de også å gjøre mange ting ekstra vanskelige for seg selv.

I stedet for å bruke alt av penger og fokus på å utvikle modeller som kunne selge godt og skaffe viktige inntekter, valgte de å gå for endel ganske uforståelige prosjekter.

Som å utvikle en svært nisjepreget sportsbil kalt XPower SV. Bare drøyt 80 eksemplarer ble bygget. Ett av dem har nå dukket opp på det norske bruktmarkedet og skal også være det eneste eksemplaret her til lands.

Bilen startet livet sitt som Qvale Mangusta, så tok MG over. .

– Selges kun til entusiast

– Bilen er i urørt, strøken originalstand, opplyser selgeren Knut fra Drammen.

MG-en har ikke gått mer enn 35.000 kilometer. Prisantydningen er på 931.000 kroner.

– Hele karosseriet er av karbon med innebygget sikkerhetsbur som standard. Motor og drivverket er fra Ford Mustang. Motor på R-utgaven er 5.0 V8 på 385 hk. Selges kun til entusiast, skriver Knut i annonsen sin.

Akkurat det tror vi nok også han trygt kan gjøre. For dette er nok virkelig en bil for de som kjenner historien og gjerne har et nært forhold til MG. Og som dessuten har lyst til å skaffe seg en helt unik bil, som allerede er et samlerobjekt.

Her snakker vi sjeldne saker - til salgs i Drammen! Faksimile fra finn.no.

6.000 ansatte mistet jobben

Vi kan legge til at starten på hele dette prosjektet var en sportsbil ved navn Qvale Mangusta. Qvale startet opp i Italia i 2000 og hadde store ambisjoner i USA. De rakk å bygge 284 eksemplarer av Mangusta, før kassen var bunnskrapet.

Av alle selskaper, var det altså så MG Rover som kom og kjøpte dem, i 2003. De satte i gang en heseblesende videreutvikling av Mangusta. MG tok med seg designet fra sin egen konseptbil X80 fra 2001. De videreutviklet dette og selve produksjonsprosessen ble en svært tungvint affære, med sending av deler og chassis mellom England og Italia.

V8-motoren kommer fra Ford, mens flere eksteriør- og interiørdetaljer er hyllevare fra Fiat. Det forteller jo litt om hvor dårlig tid MG hadde.

15. april 2005 var det slutt for MG Rover. Eierne så ingen andre alternativer enn å slå selskapet konkurs. 6.000 ansatte mistet jobben, en æra var over innenfor britisk bilindustri. Og med det var det også slutt for MG Xpower SV.

