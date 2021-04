Hyller supporteropprøret: – Dette vil lære alle disse klubbene å høre på supporterne

De engelske supporterne hylles etter at de tvang klubbene sine til å trekke seg fra Superliga-planene.

Chelsea-supporterne satte fullstendig fyr på fotball-Europa da de tirsdag demonstrerte mot Superliga-planene.

Spillerbussen til Chelsea ble hindret å nå frem til stadion, mens illsinte supportere sang sin misnøye mot klubbens avgjørelse.

– Det var strålende å se at vi supportere kan sette ned foten og stoppe pampene og de superrike som prøver å ta over idretten vår.

Det sier styremedlem i Branns supporterklubb Bataljonen, Gjert Moldestad til TV 2. Tidligere i år sto han helt i fronten da Brann-medlemmene gikk imot klubbens forslag om å legge kunstgress på Brann stadion.

Klubbens medlemmer klarte å velte forslaget til Brann. Noe som sørget for at spillerne skal spille på gress også denne sesongen.

– Har klubbene i England undervurdert fansen?

– Ja, de har vel det, men de er vel godt vant til å få gjøre det de vil. Vi har sett i en årrekke at de med penger og makt tar seg mer til rette. Vi ser det i England, men vi ser det også andre steder, sier Moldestad.

Se bildeserie fra demonstrasjonene utenfor Stamford Bridge under:

LEGENDE: Tidligere Chelsea-keeper og en av klubbens direktører Petr Cech måtte ut for å roe ned supporterne. Foto: Matt Dunham Les mer MISFORNØYD: En Chelsea-supporter demonstrer. Foto: Frank Augstein Les mer SKURKER: En supporter har trykket opp en plakat hvor han etterligner gangster-spillet Grand Theft Auto. Foto: Matt Dunham Les mer UNGE: Mange av supporterne utenfor Stamford Bridge var unge. Foto: Matt Dunham Les mer SKUFFET: Chelsea-supporterne var tydelig skuffet over klubben sin. Foto: Adrian Dennis Les mer DEMONSTRASJON: En Chelsea-supporter viser misnøye. Foto: Adrian Dennis Les mer

– Rivaliserende supportere står sammen



Da demonstrasjonene sto på som verst, dukket Chelsea-legenden Petr Cech opp i folkemengden. Tsjekkeren jobber nå i klubbens ledelse, og brukte sin posisjon til å forsøke å roe ned tilskuerne.

– Vi kan jo i dag se tilbake på at supporterne ikke på noen som helst måte ble tatt med i prosessen, som ledet frem til det som kom på søndag. Det er tydelig at supporterne har vunnet frem med sin massive kritikk. Og ikke minst at rivaliserende klubber står sammen mot hele prosjektet, sier leder av Manchester United Supporters Club Scandinavia, Bernt Hjørnevik til TV 2.

– Dette er et godt eksempel på at supporterne vinner, og ikke pengemakten, sier han.

TV 2s La Liga-ekspert Guillem Balagué håper at scenene utenfor Stamford Bridge vil gi klubbene lærdom om at de ikke kan gjøre som de vil.

– Dette vil lære alle disse klubbene å høre på supporterne, sa Balagué under TV 2s ekstrasending tirsdag kveld.

Frykter verre ting enn Superligaen

Underveis i demonstrasjonene kom de første meldingene om at Chelsea og Manchester City jobbet med å komme seg ut av avtalen de hadde signert.

Supporterne jublet og etter hvert kom det meldinger om at også flere av klubbene var på vei ut av prosjektet. I løpet av natten har alle Premier League-klubbene som var involvert kommet med pressemeldinger om at de vil ut av Superligaen.

Gjert Moldestad tror likevel det ikke er over.

– Nå ser vi at Superligaen kom, eller de ønsket iallfall å få det til. Heldigvis kom det sterke reaksjoner, men jeg tror ikke vi skal være naive. Man skal ikke stoppe opp. Det kan godt være det kommer noe som overrasker oss enda mer om bare få år.

– Hva frykter du?

– Det er jo nesten det verste vi kan tenke oss det. At fotballen er styrt av de aller rikeste. At vi som én gang var en del av klubbene bare blir sett på som inntekt til klubbene. At man til slutt ikke har noen som helst innflytelse.