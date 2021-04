En seier for Amerika

Arm i arm gikk de gjennom Minneapolis’ gater. Svarte, hvite, røde, rosa, gule og brune. Sammen i kampen mot rasisme. I glede over at rettferdigheten seiret. Mange hundre av dem. Fra rettsbygningen, den halve milen ned til hjørnet av 38. gate og Chicago Avenue gikk de mens de ropte «George Floyd» så navnet hans slo mellom byens skyskrapere.

«I can’t breathe»

Mens stadig flere sluttet seg til, gikk de til stedet der politimannen Derek Chauvin drepte George Floyd 25. mai i fjor, ved å presse kneet mot nakken hans. Selv etter at han fikk vite at Floyd ikke hadde puls, fortsatte Chauvin presset. Han visste at han påførte drapsofferet skade, men fortsatte likevel til det ikke var mer pust igjen. Det er det dommen forteller oss.

Et folkehav samlet seg utenfor matbutikken Cup Foods, hvor George Floyd ble drept i mai i fjor. Foto: John Minchillo/AP Photo

«Jeg får ikke puste», tryglet George Floyd med hendene lenket sammen med håndjern på ryggen og en fullvoksen politimann over seg. Chauvin viste ham ingen nåde. Selv ble han påført håndjern og ført respektfullt ut av retten etter at dommen falt.

Mange svarte amerikanere har for lengst resignert og gitt opp kampen. Men nå har den fått en ny glød. Evnen til å mobilisere i fjor sommer viste at amerikanerne var lei. Lei stadige nyhetsmeldinger om svarte som blir drept og mishandlet av politiet uten konsekvenser for de skyldige. Ikke denne gangen.

Black Lives Matter

Dømt på alle punkter. I parken bak rettsbygget eksploderte menneskemassen i gledesjubel. Ikke i sinne, slik mange av oss fryktet. De seiret. USAs svarte seiret. George Floyd seiret. Alle seiret. For dette handlet om rettferdighet og likhet for loven. En likhet vi vet ikke var der, og fortsatt ikke er på plass. Men kanskje baner dette veien for nettopp det, slik president Joe Biden så tydelig sa det da han talte til nasjonen i natt.

Studenten Isaiah Dennis var en av mange som tok til gatene i Minneapolis tirsdag. Foto: Fredrik Græsvik/TV 2

«Dette er bare begynnelsen», sa Isaiah Dennis til meg. Han hadde løpt gjennom byens gater for å nå frem før dommen ble kjent. Den unge studenten ville være sammen med de andre han har kjempet med i kampen mot urettferdighet. «Jeg er her for å feire dommen, men vi må fortsette å kjempe. Vi må marsjere helt til endringene kan føles».

På asfalten der George Floyd fikk skvist livet ut av seg, la de ned blomster. De gråt, sang, ropte og smilte. Hele registeret av følelser var på plass.

Håp og lykke

Men fortsatt er det ikke over. For det kan komme en anke, selv om det er liten sjanse for at den ikke vil bli avvist. Det vil gå et par måneder før dommeren kunngjør selve straffen, og den blir trolig vesentlig lavere enn strafferammen på 40 år. De tre andre politimennene som var sammen med Chauvin da han drepte Floyd, skal også stilles for retten. Vil de bli straffet?

Fortauet utenfor matbutikken var oversvømt av blomster etter at dommen ble kjent. Foto: John Minchillo/AP Photo

Akkurat nå er mange amerikanere lettet. Lettet over at de nå kanskje unngår opptøyene man forberedte seg på. Og lykkelige. Lykkelige over å ha fått et større håp om et mer rettferdig samfunn