Superligaen sår tvil om egen fremtid

I en uttalelse sent tirsdag kveld forsvarer Superligaen den omstridte turnerningen, men erkjenner samtidig at de vil bli tvunget til å gjøre endringer.

Superligaen gikk i fullstendig oppløsning tirsdag kveld, da alle de seks engelske klubbene meldte at de ville trekke seg fra turneringen. Sist ut var Chelsea, som bekreftet avgjørelsen på sine hjemmesider klokken 01.30 norsk tid.

– Som meldt tidligere i kveld kan Chelsea bekrefte at vi har startet prosessen med formelt å trekke oss fra gruppen som planlegger en europeisk Super League, opplyste klubben.

Langer ut mot status quo

Like etterpå kommer Superligaen selv med en uttalelse, hvor de tar den svært omstridte turneringen i forsvar.

– Den europeiske Superligaen er overbevist om at status quo i europeisk fotball må forandre seg. Vi foreslår en ny europeisk turnering fordi det eksisterende systemet ikke fungerer, innleder Superligaen.

Videre heter det at turneringen ønsker å videreutvikle fotballen, i tillegg til å skape etterlengtet inntekt og stabilitet for en bransje hardt rammet av koronapandemien.

– Til tross for at de engelske klubbene nå kunngjør at de trekker seg, en avgjørelse tvunget frem av presset de er under, er vi overbevist om at forslaget vårt er helt i tråd med europeiske lover og regler, skriver Superligaen videre, og henviser til tirsdagens avgjørelse i en spansk domstol.

Her ble det slått fast at verken UEFA eller FIFA kan innføre sanksjoner mot ligaens medlemmer før en domstol har vurdert legitimiteten av ligaen.

Nødvendig med endringer

Mens Superligaen står fast ved at turneringen er en idé som vil utvikle fotballen i positiv retning, innrømmer de samtidig at tirsdagens ekstraordinære hendelser vil tvinge dem til å gjøre forandringer. Det kan med andre ord spøke for fremtiden til Europas ferskeste turnering.

– Gitt dagens omstendigheter, vil vi vurdere de mest passende stegene for å revurdere prosjektet. Vi har alltid som mål å tilby supporterne den best mulige opplevelsen, samtidig som vi øker utbetalingene til hele fotballsamfunnet, avslutter den omstridte ligaen.