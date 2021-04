Joe Biden krever forandring: – Vi kan ikke stoppe her

USAs president kaller George Floyds dødsfall drap på høylys dag, og håper saken kan bli et vendepunkt for amerikanerne.

Sammen med visepresident Kamala Harris talte Joe Biden fra Det hvite hus like etter klokken 01 norsk tid. Begge oppfordret Kongressen til å innføre omfattende politireformer i lys av kjennelsen.

– Dette kan være et gigantisk steg fremover i kampen for rettferdighet i USA, sa Biden. Han understreket derimot at utfordringene ikke er over for amerikanerne.

– Dette er ikke nok. Vi kan ikke stoppe her, fortsatte presidenten.

– Drap på høylys dag

Presidenten var heller ikke nådig i sin omtale av dødsfallet, og brukte sterke ord til å beskrive eks-politimannen Derek Chauvins handlinger.

– Det var drap på høylys dag, og det fjernet skyggelappene så hele verden kunne se, sa Biden.

Han ga sin fulle støtte til juryens beslutning, men påpekte samtidig at det er «for sjelden» at afroamerikanere får «grunnleggende beskyttelse» etter sammenstøt med politiet.

– For så mange, føles det som om det måtte ekstremt mye til for at rettssystemet skulle levere grunnleggende beskyttelse, sier Biden, med henvisning til de voldsomme demonstrasjonene som preget USA etter dødsfallet.

Biden ga videre sin fulle støtte til demonstrantene som har samlet seg i amerikanske byer i forbindelse med rettssaken, men understreket behovet for å demonstrere fredelig.

Lettelse

Visepresident Kamala Harris var like klar i sin tale – også hun er tydelig på at det skal mer til før man har oppnådd forandring.

– I dag trekker vi et lettelsens sukk. Men det kan ikke lege smerten. En dose rettferdighet er ikke det samme som full rettferdighet, sa Harris.

Hun påpekte at USA har en lang og mørk historie når det kommer til systematisk rasisme, og mener alle må ta ansvar for å få bukt med problemet.

– Dette er et problem for alle amerikanere. Det hindrer oss i å hedre løftet om frihet og rettferdighet for alle. Vi er alle en del av George Floyds arv. Nå er jobbet vår å hedre arven og å hedre ham, konkluderte visepresidenten.

Ringte Floyd-familien

Før han talte fra Det hvite hus, hadde presidenten personlig kontaktet George Floyds familie.

– Vi er alle så lettet, sa Biden under telefonsamtalen, og lovet at han ville invitere familien til Det hvite hus.

Tidligere på kvelden hadde også Barack Obama hyllet avgjørelsen.

En drøy time etter kjennelsen kommer Barack Obama med en uttalelse.

– I dag gjorde en jury i Minneapolis det rette, innleder den tidligere presidenten.

Også han er klar på at amerikanerne har mye arbeid foran seg.

– Virkelig rettferdighet krever at vi erkjenner at svarte amerikanere blir behandlet annerledes. Det krever at vi erkjenner at millioner av våre venner, familiemedlemmer og medborgere lever i frykt for at deres neste møte med politiet kan bli deres siste, skriver Obama.