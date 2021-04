Alle de engelske klubbene trekker seg fra Superligaen

Se Chelsea-fansen juble over klubbens beslutning.

Det betyr at Manchester City, Chelsea, Manchester United, Arsenal, Liverpool og Tottenham har alle trukket seg fra Superliga-samarbeidet i løpet tirsdagen.

Manchester City var den første av de tolv involverte klubbene som offisielt meddelte at den likevel ikke vil slutte seg til den europeiske utbryterligaen.

Alle klubbene foruten Chelsea har kommet med pressemelding, men det er ikke lenger noen tvil om at Vest-London-klubben også er ute av Superligaen.

– Liverpool Football Club kan bekreftet at vår involvering i de foreslåtte planene om å starte en Europeisk Superliga er avviklet. De siste dagene har klubben mottatt tilbakemeldinger fra forskjellige sentrale interessenter, både internt og eksternt, og vi vil takke dem for deres verdifulle bidrag, skriver Liverpool i sin pressemelding.

Guillem Balagué tror ikke Liverpool-fansen er imponert over pressemeldingen.

– Den er veldig kort og kun informativ, sier han til TV 2.

Det er TV 2-kommentator Øyvind Alsaker enig i.

– Liverpools melding var utrolig kald, lite følsom og lite meddelsom. Det var overhodet ikke et første steg på veien å komme fansen i møte.

Arsenal har på sin side unnskyldt seg overfor fansen.

– Som et resultat av å ha hørt på fansen og resten av fotballsamfunnet de siste dagene, trekker vi oss fra den foreslåtte Superligaen. Vi gjorde en feil, og vi beklager, står det blant annet i meldingen.

Manchester United forteller at de har lyttet til supporterne.

– Vi har hørt på reaksjonen fra våre supportere, den britiske regjeringen og andre interessenter.

– Vi jobber forpliktende med andre i fotballmiljøet om å komme opp med en bærekraftig løsning for de langsiktige utfordringene som spillet møter.

Også Tottenham har krøpet til korset og legger seg flat overfor egne fans.

– Vi er lei oss for angsten og skuffelsen som har blitt forårsaket som følge av ESL-forslaget. Vi følte det var viktig at vår klubb deltok i utviklingen i en ny mulig struktur som søkte om å forsikre Financial Fair Play og finansiell bærekraftighet samtidig som det tydelig økte støtten for fotballpyramiden.

– Vi tror på at vi aldri skal stå stille og at idrett bør konstant vurdere turneringer og styresett som forsikrer at spillet vi elsker fortsetter å utvikle seg og gleder fans verden rundt.

– Vi ønsker å takke alle supportere som la frem sine meninger.

AC Milan skal også ha trukket seg fra samarbeidet, men det er ennå bekrefter fra offisielt hold.

I så fall består det dødsdømte prosjektet kun av Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Inter og Juventus.

– Prosjektet er dødt. Dette vil lære lagene en lekse. De må faktisk lytte til sine egne supportere, sier Balagué.