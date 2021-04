Obama: – I dag gjorde en jury i Minneapolis det rette

Tirsdag kveld ble eks-politimannen Derek Chauvin kjent skyldig på alle tiltalepunkter for drapet på afroamerikanske George Floyd.

Da dommen var klar, brøt folkemengden utenfor rettslokalet ut i full jubel.

TV 2 snakket med flere av de som hadde møtt opp for å markere dommen mot Chauvin.

– Jeg er veldig fornøyd. En dom som dette var nødvendig for å tilbake troen på systemet. Det har vært stor spenning i hvorvidt han ville bli dømt skyldig eller ikke. En frifinnelse ville knust folk sitt hjerte, sier Mike Holmes til TV 2.

Holmes er klar på at dommen mot den tidligere politimannen er historisk.

– Jeg føler at dette er en seier. Amerika har en så mørk fortid med å håndtere myndighetene versus de sivile, spesielt med svarte og andre minoritetskulturer. Dette er et skritt i riktig retning for å vise at vi nå kan begynne å holde politiet ansvarlig etter de samme standardene som de holder oss for også, sier han.

– Kommer ikke til å gi oss

TV 2 snakket også med Kat Wilmes, som hadde tatt med seg sin datter utenfor rettslokalet.

– Jeg er fornøyd med dommen, men det er ikke nok. Det er flere folk vi trenger å få rettferdig for, sier hun.

Wilmes håper dommen mot Derek Chauvin vil føre til at også at flere politibetjenter vil bli stilt til ansvar.

– Vi kommer ikke til å gi oss før vi får rettferdighet, sier Wilmes.

Følelsesladd familie

Over hele USA strømmer reaksjonene inn etter den historiske kjennelsen. George Floyds bror, Rodney Floyd, beskriver utfallet som svært følelsesladd.

– Jeg kjenner gledestårene komme, jeg er så rørt. Dette er for alle de som har opplevd en lignende situasjon, alle sammen, sier Floyd til TV-kanalen MSNBC.

Etter at kjennelsen var avsagt, ringte USAs president Joe Biden og visepresident Kamala Harris til Floyd-familien.

– Ingenting kan gjøre alt bedre, men i det minste er det en viss rettferdighet. Vi er alle så lettet, sa Biden til familien.

Videobilder av familien som gråtende lytter til presidentens ord, ble vist på blant annet CNN.

Biden sa også at han vil sørge for å få invitert Floyd-familien til Det hvite hus.

Obama krever mer

Over hele USA strømmer det nå inn reaksjoner på kjennelsen. En drøy time etter kjennelsen kommer Barack Obama med en uttalelse.

– I dag gjorde en jury i Minneapolis det rette, innleder den tidligere presidenten.

Han mener derimot at full rettferdighet krever mer enn bare kjennelsen mot Derek Chauvin.

– Virkelig rettferdighet krever at vi erkjenner at svarte amerikanere blir behandlet annerledes. Det krever at vi erkjenner at millioner av våre venner, familiemedlemmer og medborgere lever i frykt for at deres neste møte med politiet kan bli deres siste, skriver Obama.

Hyllet Floyd

Statsadvokaten i Minnesota holdt kort tid etter kjennelsen en pressekonferanse.

– George Floyd gjorde en forskjell, slo statsadvokaten fast.

Også han uttrykte lettelse over utfallet.

– Jeg vil ikke kalle dagens kjennelse rettferdighet, fordi rettferdighet indikerer en fullstendig oppreisning. Men han har blitt holdt til ansvar, som er det første steget mot rettferdighet, sier statsadvokat Keith Ellison.

Statsadvokaten understrekte videre behovet for en større endringer, og tok til orde for omfattende reform for å få bukt med rasismen i det amerikanske samfunnet.

– Dette er ikke én sak. Dette er en sosial bevegelse som sier at ingen er under loven og ingen er over loven. Denne kjennelsen minner oss om at vi må innføre varige, systematisk, samfunnsmessige endringer, avsluttet Ellison.

På pressekonferansen fikk han støtte av ordfører i Minneapolis, Jacob Frey.

– George Floyd kom til Minneapolis for å forbedre livet sitt. Men livet hans endte med å forbedre byen vår. I dag sluttet juryen seg til holdningen som har preget Minneapolis de siste elleve månedene: de nektet å se vekk, sa Frey.