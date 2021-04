Tilbakeholden Tuchel: – De siste dagene har ikke vært tøffe

Chelsea – Brighton 0–0 (0–0)

Kampen mellom Chelsea og Brighton ble bare et lite parentes da det kokte på utsiden av Stamford Bridge.

Da supportere protesterte utenfor arenaen i forkant av kampen kom beskjeden om at klubben var i gang med prosessen for å forlate Superligaen.

Brighton var nærmest scoring i London da Danny Welbeck traff stolpen etter 79 minutters spill. Etter kampen var fokuset naturligvis på den omdiskuterte ligaen.

Har ikke snakket om annet

Chelsea-manager Thomas Tuchel fikk spørsmål om de siste dagene har vært tøffe.

– Nei, det har ikke vært tøft, men det har vært rart. Du spurte meg ingen spørsmål om kampen i forkant, sier Tuchel, som sier at han hadde fullt fokus på kampen.

Manageren legger til at han og spillerne ble påvirket av saken likevel, fordi folk ikke har snakket om annet. Utenom det ønsker han ikke å kommentere saken ytterligere.

– Jeg var på sidelinjen og vet ikke hva som pågikk i mellomtiden. Jeg har nok å tenke på i de kommende dagene.

Selv om Superligaen ser ut til å rakne tror ikke Tuchel dette er siste gang han får spørsmål om dette.

– Er du glad for at vi kan sette en strek over dette nå?

– Tror du virkelig at det ikke vil bli flere spørsmål for meg? Da ville jeg blitt veldig glad, men jeg tror ikke det.

– Fortjente ikke å vinne

Tirsdagens kamp var nok et eksempel på hvordan det ikke alltid er de største klubbene som vinner.

– Vi ville ikke at Superligaen skulle skje, vi vil at kamper som dette skal ha mening, sier Brightons Adam Lallana til Sky Sports.

Tuchel innrømmer at Chelsea ikke var gode nok i tirsdagens kamp.

– Vi var åpenbart ikke gode nok i dag og gjorde feil som gjorde at vi kunne tapt. Vi fortjente ikke å vinne, sier tyskeren.

Saken oppdateres.