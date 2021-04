Manchester City bekrefter: Trekker seg fra Superligaen

Se direktesending om saken øverst.

I en pressemelding tirsdag kveld skriver klubben at de har formelt har satt i gang en prosess om å trekke seg fra planene om en europeisk Superliga.

Dermed ble City den første klubben til offisielt trekke seg fra den utskjelte utbryterligaen, kun to døgn etter at den først ble annonsert.

Chelsea skal også ha bestemt seg for å trekke seg, men det er ennå ikke kommet en offisiell bekreftelse.

Superligaen besto opprinnelig av tolv klubber, deriblant seks engelske. Nå er det kun elleve igjen, og trolig vil hele prosjektet skrinlegges.

Nyheten blir mottatt med glede av UEFA-president Aleksander Ceferin.

– Jeg er glad for å kunne ønske City velkommen tilbake til den europeiske fotballfamilien, sier sloveneren.

– Det krever mot å innrømme en tabbe, men jeg har aldri tvilt på at de hadde muligheten og fornuften til å ta den avgjørelsen.

Flere av City-stjernene har kommet med sine reaksjoner i sosiale medier, deriblant Raheem Sterling og Aymeric Laporte.

Ok bye 👋🏾 — Raheem Sterling (@sterling7) April 20, 2021

That was quick lol — Aymeric Laporte (@Laporte) April 20, 2021

Tirsdag kveld bekreftet også Manchester United at Ed Woodard gir seg som direktør i klubben ved årsskiftet. Woodward var en av pådriverne for Superligaen. Ole Gunnar Solskjærs klubb har imidlertid ikke trukket seg fra The Super League ennå, men spillere som Luke Shaw har uttrykt sin misnøye med klubbens deltakelse i prosjektet.

Landslagssjef Ståle Solbakken har allerede kalt Superliga-prosjektet for «tidenes fiasko i internasjonal fotball.»

Han jubler over nyheten om at den trolig aldri blir noe av.

– Dette var en veldig fin dag for meg og for alle som er glad i fotball.

– Dette var et hjernedødt prosjekt som kun var basert på profitt. Jeg tror ikke verken spillere, managere eller fans vil ha en liga hvor du ikke kan feile, sier Solbakken til TV 2.