Solbakken jubler etter Superliga-kollapsen: – Tidenes fiasko i internasjonal fotball

Ståle Solbakken var svært kritisk til de nye Superliga-planene og de tolv klubbene som sto bak ideen.

Nå jubler den norske landslagssjefen over rapportene om at The Super League trolig aldri blir en realitet. Han levner turneringen ingen sjanse etter at Manchester City har trukket seg, og Chelsea etter sigende skal være i ferd med å gjøre det samme.

– Dette var en veldig fin dag for meg og for alle som er glad i fotball.

– Dette var et hjernedødt prosjekt som kun var basert på profitt. Jeg tror ikke verken spillere, managere eller fans vil ha en liga hvor du ikke kan feile, sier Solbakken til TV 2.

– Tar du vekk konkurranseaspektet ved fotballen så faller jo alt vekk. Fotball handler om glede og lidelse. For mange betyr det noen få oppturer som du kan leve lenge på og mange nedturer.

Solbakken er spesielt skuffet over sin egen favorittklubb Liverpool.

– Dette vil henge ved disse lagene og lederne lenge. De har fått en alvorlig ripe i lakken. Da tenker jeg spesielt på klubber som Liverpool, Manchester United og Barcelona. Disse klubbene må nå bygge tillit igjen, både til fans og til de andre klubbene, ikke minst.

– Dette er nok tidenes fiasko i internasjonal fotball med tanke på den korte levetiden dette fikk.