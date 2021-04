Liverpool-stjernene ut mot Superligaen: – Vi liker det ikke og vi vil ikke at det skal skje

James Milner sa i forbindelse med mandagens kamp mot Leeds at han mislikte idéen om Superligaen og at han håpte at det ikke skjer.

Tirsdag kveld kom de første rapportene om at Superligaen er i ferd med å kollapse og at flere klubber vil trekke seg, deriblant Chelsea og Manchester City.

Foreløpig er det stille fra Liverpool, men nå har flere Liverpool-spillere vist sin avsky med turneringen på Twitter, deriblant klubbkaptein Jordan Henderson.

I uttalelsen står det:

– Vi liker det ikke og vi vil ikke at det skal skje. Dette er vår felles posisjon.

– Vår forpliktelse til fotballklubben og våre supportere er absolutt og betingelsesløs. You'll Never Walk Alone.

James Milner, Trent Alexander-Arnold, Thiago Alcantara og Alisson er blant spillerne som har også delt beskjeden på sine kontoer.

Tidligere tirsdag har blant andre Manchester United-spiller Luke Shaw og Manchester City-spiller Kevin de Bruyne vist sin misnøye med Superligaen.